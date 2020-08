Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ab sofort erhältlich

Guten Nachrichten für die Fans des Wii-Spiels – Square Enix veröffentlichte nun FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition für Nintendo Switch, PlayStation 4 und im App Store sowie im Google Play Store für Mobil Geräte.

Was erwartet euch?

In FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition begebt ihr euch entweder allein oder zusammen mit FreundInnen im Online-Mehrspielermodus via Crossplay auf ein bezauberndes Fantasy-Abenteuer. Die Remastered Edition enthält eine Vielzahl neuer und überarbeiteter Features wie verbesserte Grafiken, einen neu komponierten Soundtrack, neue Dungeons mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, einen neuen Mimic-Modus und vieles mehr und lädt sowohl NeueinsteigerInnrn als auch erfahrene Spielerinnen gleichermaßen ein, den Kristallkelch in die Hand zu nehmen und eine Welt zu erforschen, die ihresgleichen sucht.

Mit der ebenfalls ab sofort erhältlichen, kostenlosen FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite können AbenteurerInnen die ersten drei Gebiete sowohl im Einzelspielermodus als auch im Online-Mehrspielermodus mit Crossplay-Feature erleben. Zudem können SpielerInnen, die die Vollversion besitzen, als Gastgeberin des Mehrspielermodus für SpielerInnen mit der FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite agieren. So kann sich eine vollständige Gruppe aus vier SpielerInnen mit nur einer Vollversion gemeinsam durch bis zu 13 Dungeons kämpfen. Speicherdaten können von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite in die Vollversion übertragen werden, damit Spielerinnen nahtlos an ihren Fortschritt in diesem magischen Abenteuer anknüpfen können.