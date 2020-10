Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 Remastered kommen als Twin Pack für Switch

Zwei der größten Rollenspiele von Square Enix, Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 Remastered, kommen im Dezember als Twin Pack, also als gemeinsame Boxversion. Mehr dazu erfahrt ihr hier!

Über das Twin Pack

Während ihr in Final Fantasy 7 (egal ob im Original oder im Remake) um nichts weniger als den Planeten kämpft, lässt euch die neueste Switch-Version das Ganze ein wenig anders erleben. Ein 3x Speed Mode lässt das Spiel in dreifacher Geschwindigkeit laufen, perfekt, wenn ihr gerade auf der Suche nach etwas seid. Dazu könnt ihr die Zufallskämpfe optional ausschalten, sodass nichts zwischen euch und der Story steht – abgesehen von geskripteten Kämpfen, die man erleben muss. Zu guter Letzt gibt es auch einen Battle Enhancement Mode – so werden die Kämpfe zum Kinderspiel. Habt ihr also mit einem Boss oder einem Abschnitt Probleme, könnt ihr diesen verwenden, um weiterzukommen.

Doch auch Final Fantasy 8 Remastered lässt sich da nicht lumpen. Genauso könnt ihr im Nachfolger den 3x Speed Mode aktivieren, gerade auf längeren Reisen auf der Weltkarte zahlt sich dieser Modus so richtig aus. Natürlich dürft ihr auch in diesem Titel optionale Zufallskämpfe einfach deaktivieren, und Battle Assist sorgt für dauerhaft maximierte Lebensbalken. Zudem erlaubt es euch Battle Assist, ständig zu handeln und auch eure Limit-Angriffe auszuführen! Das Twin Pack mit beiden Spielen ist ab dem 4. Dezember 2020 für Nintendo Switch erhältlich – außerdem erscheint an diesem Datum auch eine Boxversion von Final Fantasy 8 Remastered für Sonys PS4.