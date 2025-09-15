Final Fantasy 7 Remake-Trilogie erscheint vollständig für alle Konsolen und PC

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass alle drei Final Fantasy 7 Remake-Spiele für PC, PS, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden.

Final Fantasy 7 für alle!

Kürzlich gab der Herausgeber bekannt, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade (also die definitive Version inklusive DLC) am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird. Der Publisher fügte hinzu: „Das ist noch nicht alles, die Remake-Trilogie wird auch ihren Weg zu Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox auf PC sowie PlayStation 5, Steam und Epic Games Store finden!“

Dies ist die erste Bestätigung, dass Rebirth und das unangekündigte dritte Spiel der Remake-Trilogie für Nintendo- und Xbox-Plattformen veröffentlicht werden. Es ist jedoch nicht klar, ob das dritte Spiel am ersten Tag neben PlayStation veröffentlicht wird. Final Fantasy 7 Remake und Rebirth wurden als zeitlich getaktete Exklusivangebote für PS4 bzw. PS5 veröffentlicht. Das wird wohl auch bei Teil 3 so sein!