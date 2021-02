Final Fantasy 7 Remake PS5 Release und Verbesserungen angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans von Cloud Strife und insbesondere seiner Mitstreiterin Yuffie – Square Enix und Sony kündigten gestern im State of Play eine Final Fantasy 7 Remake PS5-Version an. Diese soll am 10. Juni 2021 erscheinen und euch neben einer grafischen Überarbeitung eine brandneue Episode mit Yuffie als Hauptcharakter sowie viele Gameplay-Ergänzungen bescheren.

Neue Yuffie-Episode

Übernimm in der neuen Episode mit Yuffie die Rolle der Ninja Yuffie Kisaragi, wenn sie den dubiosen Shinra-Konzern unterwandert, um ihm eine mächtige Materia zu entreißen und die Ehre ihres Heimatlandes wiederherzustellen. Verbünde dich mit neuen Charakteren und genieße erweitertes Gameplay, inklusive mehreren, neuen Ergänzungen für Kampf und Gameplay. Dieses Abenteuer fügt der Geschichte von Final Fantasy 7 Remake (hier geht’s zu unserem Test) eine neue Perspektive hinzu, die du nicht verpassen willst.