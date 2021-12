Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint am 16.12.2021 für PC

Während der The Game Awards 2021 enthüllte Square Enix den Final Fantasy 7 Remake Intergrade Releasetermin. Demnach erscheint die PC-Version des Remakes am 16. Dezember 2021 im Epic Games Store erstmals für PC. Diese erweiterte Version von Final Fantasy 7 Remake (Hier geht’s zu unserem Test) – dem Spiel, das bei den Game Awards im Vorjahr mit Preisen in den Kategorien “Best RPG” und “Best Score and Music” ausgezeichnet wurde – wartet mit einer Vielzahl von Verbesserungen in puncto Grafik, Gameplay und Features auf und ergänzt das von Kritiker*innen gefeierte Action-RPG mit einem neuen Abenteuer: FF7R EPISODE INTERmission.