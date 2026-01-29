Final Fantasy 7 Rebirth und auch Teil 3 kommen für alle Plattformen

Laut einem neuen Bericht plant Square Enix, den Switch 2-Port für Final Fantasy 7 Rebirth im Sommer 2026 zu veröffentlichen.

Über Final Fantasy 7 Rebirth

Ein zuverlässiger Insider behauptete kürzlich, dass Final Fantasy 7 Rebirth immer noch für Xbox im Jahr 2026 erscheinen soll, und der Regisseur der Serie sprach auch darüber, dass sowohl Teil 2 als auch Teil 3 für die Nintendo Switch 2 entwickelt werden. Nun deutet die neue Entwicklung darauf hin, dass der Port früher als erwartet veröffentlicht werden könnte. Das Sommer-Release-Fenster für den Switch 2-Port von Final Fantasy 7 Rebirth erfolgt durch einen Bericht von The Gamer. Laut ihren Quellen ist das das Startfenster, das Square Enix für Teil 2 der Serie plant. Der Zeitplan kann sich jedoch aufgrund zusätzlicher Entwicklungszeit ändern oder verzögern. Im Moment sieht es jedoch so aus, als ob sie es diesen Sommer veröffentlichen wollen. Wenn das tatsächlich wahr ist, dann ist es eine aufregende Nachricht für Fans der Final Fantasy 7 Remake-Serie auf anderen Plattformen, wenn man bedenkt, dass Intergrade vor etwas mehr als einer Woche für die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus scheint es, dass Final Fantasy 7 Rebirth diesen Sommer auch für die Xbox Series X/S erscheinen könnte, zusammen mit dem Switch 2-Port. Eine zuverlässige Quelle, NateTheHate, erklärte ResetEra, dass die Xbox- und Switch-2-Ports „zur gleichen Zeit wie Remake veröffentlicht werden sollten“. Fans auf anderen Plattformen könnten also sehr bald den zweiten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Reihe bekommen. Damit nicht genug, jetzt hat der Direktor bestätigt, dass Xbox-Ports existieren. In einem neuen Beitrag auf X (ehemals Twitter) bestätigte der Regisseur der Final Fantasy 7 Remake-Serie, Naoki Hamaguchi, dass die nächste Folge Xbox-Ports haben wird. Der Regisseur erklärte, dass er froh sei, dass Xbox-Spieler FF7 Remake genossen, gefolgt von der Bestätigung, dass Square Enix „REBIRTH und den letzten Teil der Trilogie“ auch auf Xbox bringen wird. Der Regisseur dankte auch Sarah Bond und Phil Spencer für die Unterstützung der Final Fantasy-Serie.