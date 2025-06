Final Fantasy 16 und Final Fantasy 7 Remake Intergrade kommen auf Xbox

Im Rahmen ihrer Strategie, das Final Fantasy-Erlebnis einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen, hat Square Enix heute neue Meilensteine für Xbox-Spieler*innen bekannt gegeben. Ab sofort ist Final Fantasy 16 digital für Xbox Series X|S und PC erhältlich – inklusive Xbox Play Anywhere-Support. Dies bedeutet: Einmal kaufen, überall spielen – inklusive synchronisierter Speicherstände über Konsole, PC und Cloud hinweg.

Zudem wurde während des Xbox Games Showcase bestätigt, dass Final Fantasy 7 REMAKE INTERGRADE im kommenden Winter ebenfalls digital für Xbox Series X|S und PC erscheinen wird, ebenfalls mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung. Damit stehen nun alle Einzelspieler-Haupttitel der Reihe sowie das erfolgreiche MMO Final Fantasy 14 Online auf Xbox Series X|S und PC bereit – ein historischer Moment für die Fans.

Final Fantasy 16 – Jetzt erhältlich für Xbox

Das neueste Kapitel der ikonischen RPG-Reihe ist ab sofort als digitale Complete Edition verfügbar, die neben dem Hauptspiel auch die spannenden Erweiterungen „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“ enthält – wahlweise im Paket oder separat als Einzelinhalte und Season Pass. Dank Xbox Play Anywhere erleben Spieler*innen Clives intensive Reise durch eine Welt voller Intrigen, Magie und imposanter Esper-Schlachten ganz nach ihren Wünschen – ob zu Hause auf der Konsole, unterwegs am PC oder in der Cloud.

Zusätzliche Bonusinhalte, darunter das legendäre Blutschwert, das Kämpferherz, die Mutklinge, der Cait-Sith-Talisman und die Notenrolle „Sixteen Bells“, sind beim Kauf der verfügbaren Editionen enthalten.

Auch eine kostenlose Demo-Version steht für Xbox Series X|S zum Download bereit – inklusive der Möglichkeit, euren Spielfortschritt in die Vollversion zu übertragen.