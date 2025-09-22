Final Fantasy 14: Geht laut Yoshi-P noch eine Weile weiter

Final Fantasy 14-Regisseur Naoki Yoshida sagt, dass er nicht vorhat, das Spiel in absehbarer Zeit zu verlassen. Gute Neuigkeiten für die Fans!

Mehr über Final Fantasy 14

In einem neuen Interview mit Noisy Pixel wurde Yoshida gefragt, wie er weiterhin motiviert bleibt, an dem mittlerweile 12 Jahre alten Spiel zu arbeiten, und was es ist, was ihn nach mehr als einem Jahrzehnt in der Rolle des Final Fantasy 14-Regisseurs hält. Yoshida antwortete, dass es seine Aufgabe ist, weiter an Final Fantasy 14 zu arbeiten, und dass jeder, der sich langweilt, an bestimmten Spielen zu arbeiten, wahrscheinlich nicht für ein Unternehmen mit solchen Verantwortlichkeiten arbeiten sollte. „Ich bin eher ein Geschäftsmann“, sagte Yoshida, „und ich mache Spiele, und natürlich neigen die Leute dazu zu sagen, dass wir Schöpfer oder Kreative sind, aber ich bin Angestellter bei Square Enix und bekomme Geld, um Spiele zu machen. „Ich denke, mein Hauptzweck ist es, Spiele so zu machen, dass wir sie an Spieler da draußen liefern, Fans, Spieler, die unser Produkt spielen wollen. Ich denke, das ist grundlegend, oder eine Mindestanforderung, die ich habe, weil ich zu dieser Firma gehöre.

„Und natürlich, in einem Unternehmen zu arbeiten und sich mit einem bestimmten Projekt gelangweilt zu fühlen und zu behaupten ‚Nun, ich mag dieses Spiel nicht, ich langweile mich von diesem Spiel‘, dann denke ich, dass solche Leute sich aus einem Unternehmensumfeld entfernen müssen, wenn sie diesen Stil verfolgen wollen. Aber ich habe nicht diesen starken persönlichen Wunsch, mich auf meine eigenen kreativen Dinge zu konzentrieren.“ Trotzdem sagt Yoshida, dass dies nicht unbedingt bedeutet, dass er weiter an Final Fantasy 14 arbeitet, weil er das Gefühl hat, dass er es muss, sondern weil er immer noch Pläne für das Spiel hat. „Wenn ich gefragt werde, ob ich mich jemals mit Final Fantasy 14 langweile, glaube ich nicht, denn es gibt viele Dinge, die ich in 14 noch verwirklicht habe, Dinge, die ich tun möchte, Dinge, die ich tun muss, Dinge, um die man sich kümmern muss“, erklärte er. „Und so, denke ich, zumindest für eine längere Zeit, sollte es mir mit dieser Entscheidung gut gehen.“