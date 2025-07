Ferienwelt Kesselgrub: Eine Woche im Ponyglück Pongau

Eine Woche auf dem Rücken der Ponys, mit dem Schnauben, dem so einzigartigen Fellgeruch und der Pflege der intelligenten Tiere verbringen. Was für viele Mädchen – und so manchen Burschen – nach einem Traum klingt, wird in der Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Land, einem Mitglied der family austria Hotels & Appartements, bei den Reiterlebnistagen Wirklichkeit. Nicht nur für die ganz jungen Gäste gibt es spezielle Kinderbuffets, auch für die Ponys werden gemeinsam Leckerlies gebacken.

Bei den Reiterlebnistagen finden sich kleine Pferdefans von drei bis elf Jahren im Paradies. An fünf Tagen wird viel geritten, ebenso werden eine allgemeine Theorie sowie der richtige Umgang mit den feinfühligen Tieren vermittelt. Zusätzlich gilt es, die Ponys jeden Tag unter Aufsicht zu versorgen und zu pflegen.

Auf das richtige Pferd setzen

Dank der siebenköpfigen Ponyfamilie gibt es für jeden kleinen und größeren Gast den passenden Vierbeiner, den er kennenlernt, mit Unterstützung putzt, sattelt, aufzäumt und reitet.

Reiten stärkt die Muskulatur, fördert die Koordination und die Wahrnehmung in der Kommunikation. Und schüttet enorm viele Glückshormone aus! Nach getaner Arbeit geht es für die gesamte Ponytruppe hinaus auf die Koppel. Helfende — wenn auch kleine — Hände beim Ausmisten im Stall oder der Pferdepflege sind immer willkommen.

„Kesselgrub Reiterlebnistage“ mit folgenden Inklusivleistungen – ein Auszug:

7 Übernachtungen zum Preis von 6

Reichhaltiges Frühstücksbuffet, ganztägig alkoholfreie Getränke, leichtes Mittagsbuffet, süße & herzhafte Nachmittagsjause, ab 18 Uhr 5-Gänge-Menü oder Themenbuffets, Kinderbuffet bzw. Kinderspeisekarte (bis 12 Jahre)

Nutzung der gesamten Wellnesswelt: Lichtdurchflutetes Hallenbad, von dem man direkt ins Freie schwimmt, Wasserspielpark, Kleinkinder-Wasserwelt, Fitnessraum, „Mountain Adults Spa“ mit Outdoor-Whirlpool, finnischer Sauna, Biosauna u. v. m.

5 Reiteinheiten und Zusatzprogramm wie Ponypflege, Reiter 1 x 1, Pony-Leckerlies backen für Kinder von 3 bis 11 Jahren

Ca. 5.000 m² großer Garten mit Badeteich, Wasserrutsche und Spielplatz

„Kesselinos“-Kleinkinder-Wasserwelt mit Kleinkinderpool, Babyrutsche, Baumstammrinne und Wasserspielzeug

„Kesselinos“-Kinderclub mit bis zu 70 Stunden Kinderbetreuung pro Woche mit Softplayanlage, Bastelwerkstatt, Puppenecke, Babyrutsche und abwechslungsreichem Kinder- bzw. Wochenprogramm

Goodie:

Verpflegung beginnt am Anreisetag mit der Nachmittagsjause

Das Package ist bis 02.11.2025 ab € 939,– pro Person buchbar.