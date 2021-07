Fena Pirate Princess startet am 14.8.2021 auf Crunchyroll

Crunchyroll und Adult Swim Original gaben nun bekannt, dass Fena Pirate Princess, am 14.8.2021 mit Doppelfolge auf Crunchyroll starten wird.

Worum geht’s?

Fena Pirate Princess, ein Crunchyroll und Adult Swim Original, erzählt die Geschichte von Fena Houtman. Fena Houtman erinnert sich kaum an ihre Kindheit. Verwaist und als Dienerin in einem Bordell aufgewachsen, ändert sich ihr Leben schlagartig, als sie auf eine Pirateninsel flieht, wo ihr die Wahrheit hinter ihrer Familie offenbart wird. Da Fena die Einzige ist, die die Geheimnisse ihrer Familie entschlüsseln kann, und ihr eine beeindruckende Crew von weiblichen Piraten dicht auf den Fersen ist, muss sie ihren Platz als Kapitänin ihrer Samurai-Crew für ein Abenteuer auf hoher See einnehmen!

Die Animationsserie entsteht beim Studio Production I.G unter der Regie von Kazuto Nakazawa.