FELIXX Premium Solar Powerbank Test: Portable Ladestation mit Solar

Mit der FELIXX Premium Solar Powerbank könnt ihr nicht nur eure Geräte, sondern auch die Ladestation laden. Lest unser Review!

Der Hersteller aus Peuerbach (OÖ) beschreibt das Produkt wie folgt: Mit vier hocheffizienten faltbaren Solarmodulen kann bei direkter Sonneneinstrahlung eine Eingangsleistung von bis zu 1 Ampere erreicht werden. Dies ist vier-bis sechsmal schneller als bei anderen Solarmodulen. Die Solar Powerbank verfügt über eine helle LED-Leuchte mit 3 Modi (Steady, SOS, Strobe). Nie wieder Kabelsalat! Lade dein Smartphone mühelos und absolut kabellos auf dem kompakten Ladepad deiner Powerbank. Das klingt alles äußerst ansprechend, doch kann die FELIXX Premium Solar Powerbank dieser Beschreibung auch gerecht werden? Dem widmen wir uns im Testbericht – und wir bedanken uns bei A1 für die Bereitstellung des Testmusters! Hier geht es zur A1-Seite “Nachhaltigkeit & Energie”.

Der erste Eindruck

Das Auspacken der FELIXX Premium Solar Powerbank gestaltet sich als äußerst rasche Angelegenheit. Schachtel geöffnet, Inhalt herausgezogen, und schon habt ihr das gesamte Produkt in den Händen. Von den Abmessungen her (die genauen Maße gibt’s später) wirkt die Ladestation so, als hättet ihr zwei Smartphones aufeinander, die jeweils in einer Hülle stecken. Ein einzelner Knopf auf der Vorderseite hält das Ganze beisammen, und wenn ihr die Halterung löst, lässt sich das Produkt auffalten. Wie versprochen gibt es vier kleine Solarpanele, die auf ihren Einsatz warten, und ganz rechts ist die Powerbank verbaut.

Sie ist fix in der Hülle integriert und hat genau einen Standby-Knopf für euch zum Betätigen. An der oberen Kante befindet sich eine spritzwassergeschützte Abdeckung, die nach dem Öffnen zwei USB-A-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss sowie einen Mikro-USB-Anschluss offenbart. Letzterer wird zum Aufladen der FELIXX Premium Solar Powerbank verwendet, die anderen drei stehen euch zum Laden eurer eigenen Geräte zur Verfügung. Ob es sich dabei um ein Smartphone, ein Tablet oder Sonstiges handelt, bleibt dabei euch überlassen – wichtig ist zu wissen, dass die Ladeleistung dieses Akku-Packs mit 5V-2,1A – also 10 Watt – angegeben wird.

Inbetriebnahme der FELIXX Premium Solar Powerbank

Bevor wir das Produkt also so richtig testen können, gehört es zunächst einmal aufgeladen. Beim Auspacken war das Gerät schon vorbefüllt, drei Striche wurden uns angezeigt, was für eine Ladung um die 75 % spricht. Nach zwei, drei Stunden in der Sonne war die FELIXX Premium Solar Powerbank dann voll geladen, und das war’s auch schon. Übrigens: Das komplette Aufladen via Solar ist abhängig von der Sonneneinstrahlung und dauert zwischen 15 und 20 Stunden. Mehr gibt es nicht zu tun, und wenn ihr das Produkt mit einer herkömmlichen Steckdose aufladen wollt, könnt ihr dies ebenfalls tun.

Zu diesem Zwecke ist der FELIXX Premium Solar Powerbank nämlich ein Kabel beigelegt, das von einem herkömmlichen USB-A-Stecker auf Mikro-USB (für das Akku-Pack) geht. Mit einem gewöhnlichen Ladestecker, den ihr etwa bei einem Smartphone oder sonstigen Smartgerät dazu bekommen habt, lässt sich das Produkt so mit bis zu 10 Watt aufladen. Das komplette Aufladen von Null weg dauert wie auch das Aufladen via Solarpanels eine Weile (etwa sieben bis acht Stunden), am besten ist es also, dies über Nacht zu tun. Habt ihr das Gerät dann vollkommen aufgeladen, könnt ihr es verwenden!

Das Produkt im Alltag

Neugierig legte ich mein iPhone gleich einmal vorsichtig auf die vorgesehene Markierung. Das Blitz-Symbol ist eindeutig, und ich erwartete, dass es gleich mal losgeht, doch es tat sich … nichts. Keine Sorge, das war keine Fehlfunktion des Akkupacks, sondern eigentlich ein Sicherheits-Feature: Sofern ihr das Gerät vorher nicht mittels Standby-Taste aufweckt, lädt sie auch nichts unbeabsichtigt! Die kabellose Ladeleistung wird mit 5 Watt angegeben, eine Schnellladung dürft ihr hier also nicht erwarten. Das ist aber auch gar nicht der Sinn der Sache, und hier erfüllte die FELIXX Premium Solar Powerbank ihren Zweck perfekt. Schritt für Schritt wurde das Smartphone so aufgeladen, und alles läuft so ab, wie ihr das erwartet. Soll es allerdings schneller gehen, gibt es Möglichkeiten.

Dank der physischen Buchsen an der oberen Kante könnt ihr auch kabelgebunden mit bis zu 10 Watt laden. Das ist zwar wegen dem Handling her umständlicher, als einfach nur das kompatible Gerät auf das Blitz-Logo zu legen, lädt aber doppelt so schnell auf. Doch die FELIXX Premium Solar Powerbank taugt nicht nur zum Aufladen eurer Geräte. Mittels der integrierten LED-Taschenlampe könnt ihr durch fünf Sekunden langes Halten der On/Off-Taste die Taschenlampe aktivieren. Sehr hell leuchtet das Gerät, und wenn ihr danach ein weiteres Mal auf den Standby-Knopf drückt, blinkt das Produkt im Morsecode SOS. Ein weiteres Drücken löst das Stroboskop aus (schnelles Dauerblinken), und ein dritter Druck auf die Taste schaltet die Taschenlampe wieder aus.

Dauerverwendung der FELIXX Premium Solar Powerbank

Schnell stellt sich dann hier ähnlich wie bei anderen Solar-Produkten die Frage: Kann man im Selbsttest eine Woche lang nur mit der FELIXX Premium Solar Powerbank durchkommen? Die Antwort darauf bedarf einigen Wenns und Abers. Wenn ihr nämlich nur euer Smartphone laden wollt, und ihr stets die Möglichkeit habt, das Produkt untertags in die Sonne zu legen, ist das kein Problem. Doch wollt ihr zeitgleich etwa auch ein großes Tablet oder gar euer Notebook wie ein MacBook aufladen, wird das Ganze etwas kniffliger. Denn da steigt der Bedarf rasch über 5.000 mAh oder höher, und das Akku-Pack fasst zwar 10.000 mAh, lädt aber zumindest via Solar nur langsam wieder auf. Power-User werden hier also schneller den Akku ihrer Geräte leer kriegen, als die Powerbank geladen wird.

Doch wenn es euch rein um das Aufladen von Geräten wie Smartphone oder Smartwatch geht, habt ihr mit der FELIXX Premium Solar Powerbank kaum Probleme. Gesetzt dem Fall, dass ihr viele Sonnenstunden genießen könnt (etwa beim Wandern am Rucksack befestigt oder zu Hause auf der Terrasse liegend), bekommt ihr so pro Tag etwa die Hälfte der maximalen Kapazität in die Solarbank, die ihr dann für Smartphone und Co. verwenden könnt. Sollten sich aber die Wetterbedingungen verschlechtern, schlägt sich das natürlich komplett auf das Ladeverhalten nieder. Dann müsstet ihr den Umweg gehen und das Akkupack mit Strom laden – ist zwar möglich, aber vernichtet die Solar-Idee. Je nachdem, wie eure Einstellung dazu ist, findet ihr das dann eher nützlich oder auch nicht!

Weitere Gedanken zum Gerät

Generell ist die FELIXX Premium Solar Powerbank eine sinnvolle Ergänzung für alle, die viel outdoor unterwegs sind. Ob es nun am Bau ist, beim Wandern oder beim Sport und langen, ausgedehnten Spaziergängen, dieses Akku-Pack lädt sich dann stets heimlich, still und leise im Hintergrund auf. Ihr müsst nur darauf achten, dass die vier Solarpanels zur Sonne zeigen und viel von der Einstrahlung erwischen. Die Widerstandsfähigkeit des Produkts spricht jedenfalls für sich, denn die Hülle schützt ganz ordentlich vor Stößen und Einflüssen aller Art, und die Verarbeitungsqualität wirkt vom ersten Berühren an hoch. In Verbindung mit der sehr hellen Taschenlampe entpuppt sich das Gerät als Begleiter, das draußen sogar seine Nützlichkeit unter Beweis stellen kann.

An und für sich ist das Produkt selbsterklärend, und für alle Fälle ist eine Mini-Betriebsanleitung im Lieferumfang enthalten. Diese ist allerdings sehr klein gehalten, und die Abbildung mit der Übersicht, was beim Gerät wo verbaut ist (Batterieanzeige, LED-Taschenlampe et cetera), ist geradezu verbrecherisch minimal. Nicht nur, dass ich mit Mitte 30 eine Lupe dafür brauche, für noch ältere Semester mit dementsprechender Sehleistung ist das eine Zumutung. Ein bisschen größer darf es dann schon sein! Doch abgesehen davon tut die FELIXX Premium Solar Powerbank genau das, was sie soll – sie lädt sich via Solar und Strom auf, gibt die Ladung dann auch auf Wunsch an eure Geräte ab, und kann auf Wunsch auch als Taschenlampe fungieren.

Die Technik des Produkts

Damit auch alles so funktioniert, wie es soll, bedarf es natürlich der entsprechenden Komponenten. Daher gibt es an dieser Stelle eine Übersicht über die verbaute Technik im Inneren der FELIXX Premium Solar Powerbank! Die Abmessungen des Produkts belaufen sich auf 155 x 80 x 32 mm (geschlossen) beziehungsweise 397 x 19,5 x 81 mm (aufgeklappt) bei einem Gesamtgewicht von 425 Gramm. Ein Kabel von USB-A auf Micro-USB ist im Lieferumfang enthalten, dieses ist 15 cm lang.

Sowohl die Eingänge als auch die Ausgänge können mit bis zu 10 Watt Ladeleistung aufwarten, wohingegen der Solar-Eingang wie auch die Wireless-Ladung bei 5 Watt begrenzt sind. Die technischen Bezeichnungen für den Micro-USB und den USB Typ-C-Port lauten DC 5V-2A, für den Solareingang DC 5V-1A, und bei den USB-A-Ports DC 5V-2.1A. Was die Batteriekapazität angeht, sie wird mit 10.000 mAh/3,7V/37Wh angegeben. Das war’s auch schon, also gehen wir zum Fazit über!