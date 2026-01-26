Feierlicher Auftakt in der Julius Meinl Lounge beim Wiener Kaffeesiederball 2026

Von links nach rechts: Christina Meinl und Teresa Vogl @Katharina Schiffl

Am Freitag, dem 23. Jänner, lud der Wiener Kaffeeröster Julius Meinl zum traditionellen VIP-Empfang in die exklusive Julius Meinl Lounge beim 67. Wiener Kaffeesiederball 2026. In der prunkvollen Kulisse der Wiener Hofburg stand der diesjährige Wiener Kaffeesiederball unter dem Motto „Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit“. Als langjähriger Partner des Traditionsballs begleitet Julius Meinl den Kaffeesiederball seit Jahrzehnten. Jahr für Jahr verwandelt sich die Hofburg an diesem besonderen Abend in das „größte und schönste Kaffeehaus der Welt“ und bildet den festlichen Rahmen für eine Ballnacht, die ganz im Zeichen der Wiener Kaffeehauskultur als immaterielles Weltkulturerbe steht. Bevor der Ball offiziell eröffnet wurde und die Ehrengäste von den Kaffeesiedern empfangen wurden, fanden sich prominente Gäste aus Musik, Kultur und Gastronomie beim exklusiven VIP-Auftakt in der Julius Meinl Lounge ein, um sich in stilvollem Ambiente auf einen genussvollen Abend einzustimmen.

Von links nach rechts: Doris und Franz Felber, Martin Leutgeb mit Begleitung @Katharina Schiffl

Unter den VIP-Gästen: Christina Meinl, Familienmitglied in 5. Generation, Christoph Rosner, Geschäftsführer Julius Meinl Österreich, Doris und Franz Felber, Inhaber Bäckereikette Felber, Clemens Unterreiner, Opernsänger, Virginia Ernst, Content Creator:in, Leo Jindrak, Konditormeister in 4. Generation und Wahrer der originalen Linzertorte, Josef Sigl, Eigentümer der Trumer Privatbrauerei in 8. Generation, Julia Schloss, Digital Creator, Nina Himmelreich, Digital Creator.

Christof Cremer und Christina Meinl @Katharina Schiffl

O-Töne:

Dr. Christina Meinl, Familienmitglied in 5. Generation über den Kunstfächer: “Der Kaffeesiederball war immer schon weit mehr als ein gesellschaftliches Ereignis – er ist ein starkes Mittel der Kommunikation. Persönlich wie auch im Business. Er bringt Menschen zusammen, schafft Begegnungen auf Augenhöhe und ermöglicht Dialoge, die sonst vielleicht nicht stattfinden würden. Genau das macht seine besondere Kraft aus – mit dem Kaffee als zentrales Bindeglied und stetiger Begleiter.

Für Julius Meinl ist dieser Ball seit jeher auch eine Bühne, um unsere Haltung zu zeigen: unsere tiefe Verwurzelung in der Wiener Kaffeehauskultur ebenso wie unsere Offenheit für neue Impulse. Kaffee ist für uns kein statisches Produkt, sondern ein lebendiger Genussraum – geprägt von Handwerk, Expertise, Neugier und dem Mut, Dinge weiterzudenken. In der Julius Meinl Lounge am Kaffeesiederball wird das spürbar und erlebbar. Hier treffen klassische Kaffeegetränke auf moderne Interpretationen, hier zeigen wir, wie vielseitig Kaffee und unser Tätigkeitsfeld heute sein kann. Vom perfekt zubereiteten Espresso bis hin zum Espresso Martini oder einem ganz neuen, erfrischenden Tee-Cocktail mit Matcha. Diese Vielfalt steht sinnbildlich für unseren Anspruch: Tradition zu bewahren und zugleich Innovation mit Selbstverständlichkeit und Neugier zu leben.

Der Kaffeesiederball ist damit nicht nur ein Ballabend, sondern ein Erlebnis – und die Julius Meinl Lounge ein Ort, an dem man unsere Welt des Genusses, der Qualität und der Offenheit in all ihren Facetten entdecken und erleben kann.“

Christoph Rosner, Geschäftsführer Julius Meinl Österreich: „Der Kaffeesiederball zeigt, was Julius Meinl ausmacht: Kundinnen und Kunden aus aller Welt treffen einander in Wien – und Kaffee wird zum verbindenden Mittelpunkt. Für einen Abend ist dieser Ball das größte Kaffeehaus der Welt – das macht uns als Botschafter der Wiener Kaffeehauskultur sehr stolz.“

Doris Felber, Inhaberin Bäckereikette Felber: „Das Wiener Kaffeehaus war immer ein Ort der Begegnung. Beim Kaffeesiederball spürt man genau das – hier verbinden sich Handwerk, Genuss und Gespräche, getragen vom schwarzen Gold.

Virginia Ernst, Content Creatorin: „Dieser Ball ist pure Wiener Lebensfreude. Internationale Gäste, Musik, Eleganz – und mittendrin Kaffee von Julius Meinl, der Menschen zusammenbringt und Gespräche entstehen lässt.“

Virginia Ernst und Marcel Löffler @Katharina Schiffl

Die Kunst-Damenspende

Traditionell übernimmt jedes Jahr Julius Meinl die Patenschaft für die Kunst-Damenspende. Die Gestaltung des diesjährigen Kunstfächers übernahm die österreichische Künstlerin Noushin Redjaian, die von dem verstorbenen Galeristen Ernst Hilger ausgewählt wurde. Ernst Hilger setzte sich zeitlebens mit großem Engagement für die Förderung junger Kunstschaffender ein und bot ihnen zusammen mit Julius Meinl und dem Wiener Kaffeesiederball durch den Kunstfächer eine bedeutende Plattform. Redjaians Werk bewegt sich zwischen Installation, Objekt, Textil, Zeichnung und Poesie und erforscht die Struktur von Symbolen, die Materialisierung von Erinnerung sowie das Verhältnis zwischen Sichtbarkeit und innerer Erfahrung. Textile Techniken, insbesondere die Teppichrestaurierung, bilden einen wiederkehrenden Bezugspunkt. Redjaians Arbeiten schaffen eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart und führen die Wiener Kaffeehauskultur ins Heute.

Noushin Redjaians Kunstfächer arbeitet mit dem zentralen Motiv des Blicks: Kristalline Augen vor einem ballroten Nachthimmel schauen weiter, auch wenn der eigene Blick hinter dem Fächer verschwindet. In Anlehnung an die historische Fächersprache wird das traditionelle Accessoire zur zeitgenössischen Maske.

Noushin Redjaian @Katharina Schiffl

Julius Meinl Espressotasse

Ganz im Zeichen des Ballmottos steht auch die diesjährige Julius Meinl Espressotasse, die als begehrtes Sammlerstück gilt. Sie ist kunstvoll verziert mit dem charakteristischen Wiener Geflecht des Thonet-Stuhls Nr. 14, der zum Verweilen und bewussten Genießen einlädt. Das Julius Meinl Logos ist in einem edlen dunklen Rot gefärbt. Das Rot des Logos orientiert sich an der Farbgebung des Backhausen-Stoffs, der in der Ausstattung des Café Sperl Verwendung findet. Die dunklen Rottöne des Backhausen Stoffes sowie verschiedene Goldakzente sind die Ballfarben des diesjährigen Kaffeesiederball und finden sich auch auf dem Ballplakat wieder.

