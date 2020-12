Fatal Fury: First Contact Switch Version ab sofort erhältlich

SNK CORPORATION beschert uns mit dem Fatal Fury: First Contact Switch Release eine ordentliche Portion Nostalgie. Das Spiel erschien ursprünglich 1999 und basiert auf dem Arcade-Fighting Game Real Bout Fatal Fury 2 . Als Teil der Neogeo Pocket Color Selection für Switch können VeteranInnen und NeueinsteigerInnen sich jetzt in Southtown mit den Fanlieblingen Terry Bogard, Geese Howard, Mai Shiranui, und Neulingen Rick Strowd and Li Xiangfei nach Herzenslust prügeln.

Die Neogeo Pocket Color Selection-Klassiker SNK Gals’ Fighters, King of Fighters R-2, Samurai Showdown!2, The last Blade: Beyond the Destiny und Fatal Fury: First Contact sind jetzt auf Nintendo Switch verfügbar. Weitere, noch nicht angekündigte Titel sind für die Plattform geplant.