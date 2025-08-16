Fast & Furious: Arcade angekündigt, erscheint im Oktober 2025

Fast & Furious: Arcade ist das fünfte Arcade-Spiel, das auf dem erfolgreichen Film-Franchise basiert.

Über Fast & Furious: Arcade

Es wurde 2022 vom Entwickler Raw Thrills veröffentlicht – und der Lauf geht weiter! Jetzt hat Publisher GameMill angekündigt, dass eine Heimversion später in diesem Jahr erscheinen wird, abgesegnet von Raw Thrills und Cradle Games. Die Fast & Furious: Arcade wird am 24. Oktober für PS5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch veröffentlicht und bietet Einzelspieler- und Zweispieler-Modi. Letztes Jahr hat Cradle Games ein weiteres Raw Thrills-Arcade-Spiel, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, portiert. „Fast & Furious: Arcade Edition bietet High-Speed-Rennsport- und -Action direkt von der Spielhalle auf Konsolen und PC“, heißt es in der Beschreibung von Game Mill.

„Fahren Sie mit legendären Autos wie dem Dodge Charger, der Corvette Z06, dem Shelby GT500 KR, dem Ford GT, dem Bronco DR, dem Jeep Wrangler und mehr – und passen Sie Ihr Auto mit einzigartigen Farbschemata an. Rasen Sie mit einem Freund allein oder im Split-Screen durch jede der Strecken des ursprünglichen Arcade-Spiels und entdecken Sie zerstörbare Umgebungen, verzweigte Pfade und hinterhältige Abkürzungen, die jedes Rennen aufrütteln und Risiken belohnen können. Nehmen Sie Herausforderungen mit Zielen mit hohem Einsatz an, wie dem Abfangen einer Rakete in den Schweizer Alpen oder dem Boden eines Flugzeugs im Herzen von Hongkong.“