Farmspiel Fields of Mistria (PC) befindet sich in Arbeit

Dieses Spiel wurde von Größen wie Stardew Valley und Rune Factory inspiriert. Was euch in diesem Titel erwartet, lest ihr hier!

Über Fields of Mistria

Das kommende Farming / Life-Rollenspiel befindet sich derzeit in den frühen Stufen der Entwicklung. Fields of Mistria wurde unter anderem von Titeln wie Stardew Valley, Story of Seasons beziehungsweise Harvest Moon und Rune Factory inspiriert. Mistria ist ein idyllisches Dörfchen, das sich zwischen einem Wald und dem Meer befindet. Dort kann sich jeder ansiedeln, der beim Wiederaufbau hilft. Denn in der Welt des Spiels hat ein Erdbeben viel Schaden angerichtet, und seltsame, neue Magie fließt durch das Land.

Ihr dürft daher euren ganz eigenen Charakter erschaffen, mit Dutzenden voller Anpassungsmöglichkeiten. Um der Stadt zu helfen, sollt ihr farmen, fischen, abbauen und basteln. Über 30 Personen warten auf euch mit ihrer jeweils ganz persönlichen Storyline. Damit nicht genug, ihr könnt auch gegen Feinde kämpfen und Schätze finden, während ihr Ruinen erforscht und die Vergangenheit von Mistria aufdeckt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu heiraten, dabei warten 12 verschiedene KandidatInnen auf euch.

Was kann man zum Titel sagen?

Fields of Mistria wird vordergründig für PC entwickelt, allerdings ist das mehrköpfige Team hinter dem Spiel Ports nicht abgeneigt. Das Game befindet sich noch in den frühen Phasen der Entwicklung, daher weiß man auch noch nicht genau, wann das Spiel tatsächlich erscheinen wird. Darüber hinaus ist der neue Ableger auch sehr LGBTQIA+ freundlich, das bedeutet, ihr könnt eine Romanze mit allen Kandidaten beginnen, unabhängig des Geschlechts. Derzeit haben insgesamt 16 Personen am Spiel mitgewirkt, und es werden wohl demnächst noch ein paar mehr.

Ich persönlich hatte meine helle Freude mit Spielen wie Stardew Valley, und auch Indie-Titel wie etwa Little Witch in the Woods konnten bei mir mit ihren Ideen und dem Artstyle voll punkten. Deshalb freue ich mich schon, wenn es mal eine erste spielbare Version dieses Games geben wird. Interesse bekommen? Mehr Infos über Fields of Mistria findet ihr auf dem Entwicklerblog oder aber auch auf Twitter und Instagram unter dem Handle @FieldsOfMistria. Auch auf YouTube ist das Spiel bereits vertreten, allerdings gibt es dort noch keine Inhalte. Was haltet ihr von diesem Titel?