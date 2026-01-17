Farming Camp angekündigt: So viel Liebe im Detail

SOEDESCO und Entwickler Innerfire Studios freuen sich, den offiziellen Ankündigungstrailer zu Farming Camp zu präsentieren.

Was ist Farming Camp?

Jeden Sommer sucht das Evertree Farming Camp nach seinem nächsten großen Talent – dem Evertree Farmer, der bereit ist, die Landwirtschaft auf ein neues Level zu heben. Mit großen Träumen im Gepäck stellt sich die junge Alessandra dieser Herausforderung. Um den begehrten Titel zu gewinnen, muss sie sich gegen ihre Altersgenossen behaupten und lernen, was es wirklich bedeutet, eine gute Farmerin zu sein. Der charmante Singleplayer-Farmmanagement-Titel dreht sich um Motivation, abwechslungsreiche Aufgaben und Freundschaften im Sommercamp. Wir schlüpfen in die Rolle der ambitionierten Teenagerin Alessandra, die fest entschlossen ist, zur besten Farmerin des Camps aufzusteigen. Gemeinsam mit verschiedenen Begleitern wird das Camp organisiert, tägliche Aufgaben werden für Punkte erledigt und die Beziehungen einer bunten Gruppe von Jugendlichen entwickelt.

Uns erwartet also ein liebevolles Singleplayer-Farming mit klarer Camp-Struktur und täglichen Routinen. Dazu erleben wir eine liebevoll handgezeichnete 2D-Top-down-Welt mit zahlreichen charmanten Details. Die Hauptfiguren sind ebenso klar definiert, nämlich eine coole Gruppe von Teenagern mit sich entwickelnden Freundschaften und Dynamiken. Zu tun gibt es einiges, nämlich eine Vielzahl von Quests und Fortschrittssysteme, die Erkundung, Einsatz und Beständigkeit belohnen. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt zudem abwechslungsreiche Minispiele, die den Alltag auflockern und unterschiedliche Farming-Fähigkeiten testen. Das Spiel wird auf PC, PS5, Xbox und Nintendo Switch-Konsolen erscheinen. Wenn ihr jetzt den offiziellen Ankündigungstrailer zu Farming Camp sehen wollt, den haben wir an dieser Stelle gleich hier für euch!