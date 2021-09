Far Cry 6: Raytracing wohl nur für die PC-Version

Far Cry 6 wird kein Raytracing auf PS5 und Xbox Series X unterstützen. Dies hat eine Ubisoft-Entwicklerin bestätigt. Lest hier mehr!

Kein schönes Konsolen-Far Cry 6

In einem Interview bestätigte Ubisoft 3D Team Lead Programmer Stephanie Brenham, dass Far Cry 6 mit Raytracing ein “PC Only Feature” bekommen wird. In Verbindung mit Raytracing wird AMDs FidelityFX Super Resolution auch nur auf der PC-Version von Far Cry 6 vorgestellt, so dass PC-Spieler:innen Raytracing mit höheren Auflösungen aktivieren können, ohne einen dramatischen Einbruch bei den Bildraten zu erleiden. Für den PC exklusives Raytracing ist ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, dass die Funktion zuvor auf der PS5 und Xbox Series X implementiert wurde. Ubisoft hat nicht bestätigt, wieso Raytracing in den Versionen der PS5 und Xbox Series X des Spiels fehlen wird.

Während Far Cry 6 nur Raytracing auf dem PC haben wird, hat Brenham detailliert beschrieben, dass Ubisoft die Leistung der Konsolen der nächsten Generation nutzen wird, “die Leistung auf 4K optimieren und 60 fps erreichen wird”. Außerdem werden die Versionen für PS5 und Xbox Series X/S bessere LODs (Detailgenauigkeit), Zeichenentfernungen und HD-Texturen gegenüber den PS4/Pro- und Xbox One/One X-Versionen von Far Cry 6 enthalten. Was haltet ihr davon – ein No-Go oder passt das schon so? Hier der Übersichts-Trailer des im Oktober kommenden Spiels für euch: