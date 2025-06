Fantasys Puzzlegame After Light Fades ab sofort erhältlich

Das gefühlvolle Fantasy-Puzzlespiel After Light Fades ist ab sofort auf Steam für PC erhältlich. Entwickelt vom Indie-Studio Orchid of Redemption, lädt das Spiel die Spieler:innen in eine surreale, magische Welt ein, die von Erinnerung und Verlust geprägt ist. In sieben handgefertigten Puzzle-Welten und über 100 Herausforderungen im Sokoban-Stil müssen die Spieler:innen Bedeutung entdecken, sich dem Schmerz stellen – und letztlich loslassen, was einst war.

Was erwartet euch im Spiel?

Die Geschichte wird hauptsächlich durch das Gameplay und die Umgebung erzählt. Jede Interaktion – sei es das Verbinden von Schaltkreisen, das Umleiten von Feuer oder das Wachsenlassen von Ranken – spiegelt Alice’ emotionale Entwicklung wider. Anstatt auf Dialoge oder Zwischensequenzen zu setzen, lädt After Light Fades die Spieler:innen dazu ein, das emotionale Gewicht seiner Themen durch die Spielmechanik selbst zu spüren. Das Loslassen ist nicht nur ein erzählerisches Element, sondern ein mechanisches: Spieler:innen müssen Fähigkeiten aufgeben, an die sie sich gewöhnt haben. Diese Designentscheidung unterstreicht die zentrale Botschaft des Spiels: Verlust und Wachstum sind tief miteinander verbunden – und wahre Veränderung erfordert Wandel.

Das Spiel baut auf dem klassischen Sokoban-Prinzip auf und erweitert es durch magische, miteinander verbundene Systeme. Spieler:innen experimentieren mit Spiegeln, Magneten, elementarer Transmutation, Geisterwächter:innen, Klonen, Portalen und vielem mehr. Die Beziehungen zwischen den Objekten schaffen komplexe Herausforderungen, in denen Logik und Emotion aufeinandertreffen.

Ein vollständiger Level-Editor mit Steam-Workshop-Unterstützung ist direkt zum Start enthalten – so können Spieler:innen eigene Puzzles mit denselben Mechaniken erstellen und teilen, die auch in der Hauptgeschichte verwendet werden.