FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin wird schon bald einen DLC bekommen

Level-5 hat angekündigt, dass es einen kostenlosen FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin – Update the World-DLC geben wird. Was wird das?

Zum DLC von FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin

Der CEO Akihiro Hino brachte das in den sozialen Medien zur Sprache, und die offizielle Website wurde kurz darauf aktualisiert. Die Aussagen stellten fest, dass dies darauf zurückzuführen ist, wie viele Leute es auf verschiedenen Plattformen gekauft und das Spiel unterstützt haben. Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster dafür, obwohl die Website feststellte, dass das Ziel darin besteht, dass es „so schnell wie möglich“ erscheint. Es gibt noch keine genauen Details darüber, was wir von diesem Add-on erwarten können. Es scheint jedoch, dass einige der kostenlosen DLCs Endspiel- oder Post-Game-Ergänzungen beinhalten werden. Ein Teil der Update the World-Ergänzungen erwähnt speziell Aktivitäten, die den Einsatz von „Waffen mit hoher Seltenheit“ und verschiedene Arten von späterer Ausrüstung beinhalten, um sie zu vervollständigen.

Der andere Teil davon klingt so, als ob es mehr Ausrüstung, Möbel oder Lebensmittel bedeuten könnte. Level 5 bestätigte, dass weitere Rezepte Teil des Updates sein werden. Diese werden für jedes der Bastelleben des Spiels benötigt, um neue Ausrüstung, Möbel, Lebensmittel, Tränke, Reittiere und kosmetische Gegenstände herzustellen. Während wir auf den kostenlosen DLC warten, teilt Level-5 kostenlose Inhalte für FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin auf andere Weise. Es gibt einen Geschenkbereich im Spielmenü, und wenn wir dort Codes eingeben, können wir kostenlose Gegenstände erhalten. Das sind Dinge, die wir normalerweise im Spiel herstellen, finden oder kaufen können. Bisher sind in der Woche, in der das Spiel veröffentlicht wurde, drei Codes erschienen.

Codes zum Eingeben