FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin bekommt Nintendo Switch 2-Upgrade um 2,30 Euro?!

Nachdem FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin letzte Woche mit viel Fanfare veröffentlicht wurde, nutzte das Studio Level-5 die Aufmerksamkeit perfekt.

Zu FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin

Denn der Entwickler/Publisher Level-5 folgte dem medialen Trubel ganz schnell mit der Ankündigung einiger kostenloser DLC. Damit nicht genug, nun streift das Unternehmen weitere Lorbeeren ein: Es wurde bekannt, dass das Game optimiert und auf Switch 2 als einer der kommenden Konsolen-Starttitel veröffentlicht wird – und das Beste ist, dass das Upgrade nur 2,30 Euro kostet. Vergleicht das mal mit den Switch 2-optimierten Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, die alle, die die Originalversionen besitzen, 10 Euro kosten. Es ist schön, in dieser Ära der Upgrades der neuen Generation auch billigere Upgrades zu sehen.

„FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin Nintendo Switch 2 Edition soll am 5. Juni veröffentlicht werden, am selben Tag wie die Nintendo Switch 2-Konsolenveröffentlichung“, heißt es in einer Pressemitteilung von Level-5. „Diese verbesserte Version nutzt die Fähigkeiten der Hardware voll aus und bietet erhebliche Verbesserungen.“ Obwohl Level-5 die Switch 2-Version als „Upgrade-Paket“ bezeichnet, scheint es keine tatsächlichen neuen Inhalte zu geben. Level 5 listet die Unterschiede als „verkürzte Ladezeiten“, „schnellere Spielstarts“, „schönere“ Grafik und flüssigere Animationen sowie bessere Bildraten auf. Aber seien wir ehrlich: Auch das reicht ja schon voll aus!