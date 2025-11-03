Fantastische Festtage: Disney Highlights für eine unvergessliche Weihnachtszeit
Wenn die Häuser im Lichterglanz erstrahlen, Wunschzettel geschrieben werden und zwischen Plätzchenduft, Geschenkpapier und Weihnachtsliedern der ganz normale Festtagstrubel beginnt, ist eines klar: Es ist wieder diese besondere Zeit im Jahr. Genau dieses Gefühl feiert Disney in diesem Jahr unter dem Motto „Fantastische Festtage“, einer liebevollen Hommage an das echte Leben zwischen Festtagsfreude und Familienchaos. Und wer, wenn nicht der liebenswerte Stitch, wäre im erfolgreichen Kinofilmjahr besser geeignet, das Gesicht der diesjährigen Kampagne zu sein. Der kleine Wirbelwind sorgt im neuen Weihnachtsspot mit viel Herz und Humor für Aufruhr im festlich geschmückten Wohnzimmer und erinnert daran, dass Weihnachten vor allem eines ist: wunderbar unperfekt.
Ein weiteres Highlight ist der Kinostart von „Zoomania 2“ am 26. November 2025, der Judy Hopps und Nick Wilde zurück auf die große Leinwand bringt. Ergänzt wird die Saison durch zahlreiche festliche Produktneuheiten aus den Welten von Disney, Pixar, MARVEL und Star Wars™, die das Schenken zum Erlebnis machen.
Der neue Disney Consumer Products Weihnachtsspot: Stitch wirbelt durch die Feiertage
Kaum eine Figur verkörpert dieses Jahr so viel Herz, Humor und Chaos wie Stitch. Nach seinem erfolgreichen Comeback im diesjährigen Live-Action-Film „Lilo & Stitch“ begeistert der kleine Außerirdische nun auch im Disney Weihnachts-Produktspot und erobert dabei einmal mehr die Herzen seiner Fans. Mit kindlicher Neugier und grenzenloser Energie schleicht er sich ins festlich geschmückte Wohnzimmer und richtet in bester Stitch Manier ein komplettes Durcheinander an. Zwischen flatternden Schleifen, umgestoßener Dekoration und neugierigen Blicken entdeckt Stitch die neuesten Geschenkideen, die in diesem Jahr sicher ganz oben auf den Wunschlisten kleiner und großer Fans stehen werden. Mit seiner typischen Mischung aus Energie und Charme wird Stitch so zum Gesicht der „Fantastischen Festtage“.
Zurück in Zoomania: Judy Hopps und Nick Wilde sind wieder im Einsatz
Ein weiteres Highlight der Saison ist der Kinostart von „Zoomania 2“ am 26. November 2025. Dieses Mal geraten die clevere Polizistin Judy Hopps und ihr Partner Nick Wilde auf die Spur eines geheimnisvollen Reptils, das die Säugetiermetropole auf den Kopf stellt. Um den Fall zu lösen, müssen die beiden undercover in neuen, aufregenden Stadtvierteln ermitteln und ihre Freundschaft wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Mit gewohntem Witz, Tempo und Herz kehrt der preisgekrönte Mix aus Abenteuer und Humor zurück auf die große Leinwand. Passend dazu bringen neue Produkte jede Menge tierischen Spaß nach Hause: Kuschelige Squishmallows, detailverliebte Plüschfiguren, coole Fahrzeuge und liebevoll gestaltete Spielfiguren von Jazwares, sowie neue Funko Pop! Figuren lassen kleine und große Fans in die bunte Welt von Judy, Nick, Flash, Nibbles und Gary eintauchen.
Fantastische Geschenkideen mit Disney
Passend zur Kampagne präsentiert Disney gemeinsam mit starken Lizenzpartnern eine besondere Auswahl an Geschenkideen, die kleine und große Herzen höherschlagen lässt. Das LEGO® Stitch Bauset mit beweglichem Kopf und Ohren bringt Hawaii-Feeling ins Wohnzimmer und begeistert Kinder wie Sammler gleichermaßen. Inspiriert von „Vaiana 2“ lädt die schwimmende Vaiana Modepuppe von Mattel mit Farbwechseleffekt zu spannenden Meeresabenteuern ein. Im „Iron Man und seine fantastischen Freunde“ Quartier Spielset von Hasbro erleben Kinder actionreiche Missionen mit über 40 Sounds, aufsetzbarer Maske und jeder Menge Superhelden-Power. Das interaktive Sven Pflegeset von JAKKS Pacific enthält alles, um den kleinen Rentierfreund aus „Die Eiskönigin“ zu versorgen. Mit über 20 Reaktionen zeigt Sven, wie sehr er Zuwendung genießt. Das Disney/Pixar „Cars“ Radiator Springs Rennen & Retten Spielset von Mattel sorgt mit Lightning McQueen und seinen Freunden für fantasievollen Rennspaß, während die Minnie Maus Fashion Figur von Just Play mit Outfits, Accessoires und Tragekoffer kreative Styling-Möglichkeiten eröffnet.
Diese und weitere Geschenkideen sind ab sofort im Handel und unter disneystore.de erhältlich.