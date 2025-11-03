Fantastische Festtage: Disney Highlights für eine unvergessliche Weihnachtszeit

Wenn die Häuser im Lichterglanz erstrahlen, Wunschzettel geschrieben werden und zwischen Plätzchenduft, Geschenkpapier und Weihnachtsliedern der ganz normale Festtagstrubel beginnt, ist eines klar: Es ist wieder diese besondere Zeit im Jahr. Genau dieses Gefühl feiert Disney in diesem Jahr unter dem Motto „Fantastische Festtage“, einer liebevollen Hommage an das echte Leben zwischen Festtagsfreude und Familienchaos. Und wer, wenn nicht der liebenswerte Stitch, wäre im erfolgreichen Kinofilmjahr besser geeignet, das Gesicht der diesjährigen Kampagne zu sein. Der kleine Wirbelwind sorgt im neuen Weihnachtsspot mit viel Herz und Humor für Aufruhr im festlich geschmückten Wohnzimmer und erinnert daran, dass Weihnachten vor allem eines ist: wunderbar unperfekt.

Ein weiteres Highlight ist der Kinostart von „Zoomania 2“ am 26. November 2025, der Judy Hopps und Nick Wilde zurück auf die große Leinwand bringt. Ergänzt wird die Saison durch zahlreiche festliche Produktneuheiten aus den Welten von Disney, Pixar, MARVEL und Star Wars™, die das Schenken zum Erlebnis machen.

Der neue Disney Consumer Products Weihnachtsspot: Stitch wirbelt durch die Feiertage

Kaum eine Figur verkörpert dieses Jahr so viel Herz, Humor und Chaos wie Stitch. Nach seinem erfolgreichen Comeback im diesjährigen Live-Action-Film „Lilo & Stitch“ begeistert der kleine Außerirdische nun auch im Disney Weihnachts-Produktspot und erobert dabei einmal mehr die Herzen seiner Fans. Mit kindlicher Neugier und grenzenloser Energie schleicht er sich ins festlich geschmückte Wohnzimmer und richtet in bester Stitch Manier ein komplettes Durcheinander an. Zwischen flatternden Schleifen, umgestoßener Dekoration und neugierigen Blicken entdeckt Stitch die neuesten Geschenkideen, die in diesem Jahr sicher ganz oben auf den Wunschlisten kleiner und großer Fans stehen werden. Mit seiner typischen Mischung aus Energie und Charme wird Stitch so zum Gesicht der „Fantastischen Festtage“.