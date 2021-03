Fan Preview: Age of Empires 4 Livestream am 10. April (+Stream-Links)

Gute Nachrichten für die Fans von AoE4 – seit den letzten Neuigkeiten im Rahmen der X019 haben wir kaum etwas neues vom Spiel gehört – umso erfreulicher ist es, dass wir ein Fan-Preview in Form eines Age of Empires 4 Livestreams am 10. April 2021 erleben dürfen. Laut letzten Informationen findet das Streaming-Event am 10. April um 18:00 Uhr statt. Euch erwarten brandneue Informationen rund um den neuesten Ableger des Strategiespiel-Franchisessowie zu den Definitive Editions von Age of Empires mit spannenden Einblicken zu Gameplay, Zivilisationen, Kampagne und vielem mehr.

So seht ihr den Age of Empires 4 Livestream

Die Liveshow verfolgt ihr am Besten über AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live und den Xbox YouTube-Channel. Auf euch wartet spannender neuer Content, frisches Gameplay, Einblicke in die Zivilisationen und Kampagne sowie die ein oder andere Überraschung.