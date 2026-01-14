Familotel schafft Familienglück: Me-Time im Familienurlaub

Manchmal sind es die kleinen Pausen, die Eltern wieder groß machen. Ein Moment zum Durchatmen, Auftanken, ein Augenblick für sich selbst – und schon fühlt sich das Familienleben wieder leicht an. Genau diese kostbaren Momente schenkt Familotel. Der Kooperation, die seit mehr als 30 Jahren für gelungenen Familienurlaub sorgt, haben sich über 60 individuelle Hotels in fünf europäischen Ländern angeschlossen. Hier wird Familienurlaub nicht nur gemeinsam erlebt, sondern auch individuell genossen.

Während die Kinder voller Neugier in ihre Abenteuer starten, dürfen Eltern loslassen. Die liebevolle und professionelle Kinderbetreuung sorgt dafür, dass die Kleinen glücklich, sicher und bestens aufgehoben sind. Basteln, Toben, Tiere füttern, im Pool plantschen oder neue Freundschaften schließen: Bei Familotel ist jeder Tag ein Erlebnis – und die Kinder sind stolz, eigene Feriengeschichten zu schreiben.

Gleichzeitig öffnet sich für Mamas und Papas ein Raum, der im Alltag oft zu kurz kommt. Zeit für sich selbst oder für den Partner bzw. die Partnerin. Auch hier bieten die Familotel Betriebe viele Möglichkeiten, Me-Time abwechslungsreich zu erleben. Seien es Aktivitäten in der Region wie Wandern oder Radfahren sowie Zeit zur Entspannung in Adult-SPAs mit Massage- bzw. Kosmetikangeboten. Auch ein Abendessen zu zweit ist durch Babyphone oder Kinderbetreuung ganz einfach möglich.

Familotel schafft mit der „Schöne-Ferien-Garantie“, die Kinderbetreuung, kindgerechte Ausstattung, Kids-All-Inclusive-Verpflegung und geprüfte Sicherheitsstandards umfasst, Freiräume für Eltern und Kinder. So entstehen für alle echte Ferienerlebnisse, die sich nachhaltig auf den Alltag auswirken.