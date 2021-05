Famicom Detective Club Gewinnspiel: Wir verlosen Nintendo eShop Guthaben

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts Famicom Detective Club Switch-Doppelpacks (The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind) verlosen wir 2 x 65 Euro eShop-Guthaben, sodass ihr euch das digital-only-Spiel herunterladen könnt. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

Welche Fälle könnt ihr mit dem Doppelpack lösen?

The Missing Heir

Der Protagonist der Geschichte wird am Fuß einer Klippe in einer ländlichen japanischen Gegend aufgefunden – ohne jegliche Erinnerung an seine Vergangenheit. Während er versucht, seine Amnesie zu heilen, untersucht er mithilfe der Detektivassistentin Ayumi Tachibana einen komplexen Fall: Es geht um den Mordfall in einer wohlhabenden Familie in einem von Geistern heimgesuchten Dorf.

The Girl who stands behind

In diesem Fall, der vor den Ereignissen von The Missing Heir spielt, beklagt Ayumi den plötzlichen Tod ihrer High-School-Freundin Yoko, der Gründerin des Detektivclubs. Der Protagonist ist derweil auf der Suche nach seinen verschwundenen Eltern und wird gebeten, einem Gerücht zu Yokos mysteriösem Tod nachzugehen, das übernatürliche Hintergründe hat.