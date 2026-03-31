Faltet euer eigenes Abenteuer: Origament erscheint am 7. April

Manchmal ist die Reise wichtiger als die Ankunft – erst recht, wenn man als kleiner, verlorener Brief unterwegs ist. Assemble Entertainment und Space Sauce Studio bringen euch am 7. April 2026 das atmosphärische Abenteuer Origament: A Paper Adventure auf den PC (via Steam). Für 14,99 € könnt ihr in eine Welt eintauchen, die komplett aus Papier besteht und darauf wartet, von euch Schicht für Schicht entfaltet zu werden.

Zwischen Origami-Kunst und Entschleunigung

In Origament gibt es keine Kämpfe und keinen Zeitdruck. Stattdessen dürft ihr die Welt in eurem eigenen Tempo erkunden. Die Besonderheit liegt in der Verwandlung: Ihr könnt euren papiernen Körper in verschiedene Formen falten, um Hindernisse zu überwinden. Ob als flinker Shuriken, als Papierboot auf dem Wasser oder als Segelflieger in den Lüften – jede Form eröffnet euch neue Perspektiven und spielerische Möglichkeiten. Dabei reist ihr durch liebevoll gestaltete Kulissen, die von verwinkelten Stadtgassen bis hin zu unberührten Naturlandschaften reichen.

Ein Herzensprojekt für Fans von Cozy Games

Die Idee hinter dem Spiel reifte fast ein Jahrzehnt lang heran und richtet sich an alle Spieler:innen, die Titel wie Stray oder A Short Hike lieben. Es geht um die emotionale Verbindung zu einer Person, die am anderen Ende der Welt auf eine Antwort wartet. Das Team von Space Sauce Studio legt dabei großen Wert auf kleine Aha-Momente und eine Atmosphäre, die zum Abschalten einlädt. Ihr dürft euch auf handgefertigte Level freuen, in denen ihr Rätsel löst, versteckte Geheimnisse entdeckt und charmanten Charakteren begegnet, während ihr die Geschichte über Mut und Hoffnung vorantreibt.