Fallout 76 Wastelanders Launch-Trailer veröffentlicht

Passend zum bevorstehenden Release servieren wir euch den offiziellen Fallout 76 Wastelanders Launch-Trailer, der euch so richtig auf die Veröffentlichung am 14.4.2020 für PC (einschließlich Steam), PS4 und Xbox One einstimmt. Alle BesitzerInnen von Fallout 76 kommen kostenlos in den Genuss des bislang größten Updates.

Der Fallout 76 Wastelanders Launch-Trailer