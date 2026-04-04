Falconeri Silk Sculptures: Wenn Seide Form annimmt

Material wird zu Form, Bewegung zu Ausdruck. Für die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 stellt Falconeri „Silk Sculptures“ vor, eine visuelle Reise, die Seide und die Handwerkskunst der Schneiderei in den Mittelpunkt rückt. Die Kampagne entfaltet sich in den Apuanischen Alpen, einer eindrucksvollen Kulisse, in der Marmor sowohl als szenografisches als auch als symbolisches Element auftritt. Im spannungsvollen Kontrast dazu steht Seide, die mit ihrer fließenden Leichtigkeit und ihrem natürlichen Glanz Struktur und Bewegung formt und so eine skulpturale Dimension erhält.

Die Bildwelt zeigt das Aufeinandertreffen von gewebten und gestrickten Materialien und hebt das Zusammenspiel unterschiedlicher Texturen hervor. In der Damenkollektion werden Jacken und Westen mit Strickeinsätzen mit T-Shirts, Röcken und Hosen aus mattem Seidensatin kombiniert. Ergänzt wird die Auswahl durch Designs mit Jacquardmustern sowie raffinierte Nadelstreifen-Modelle mit Pailletten.

Auch in der Herrenkollektion steht handwerkliche Raffinesse im Fokus: Waffelmuster, strukturierte Baumwolle sowie hochwertige Leinen-Baumwoll-Mischungen prägen Jacken, Hosen und Jerseys. Florale Prints fügen sich nahtlos in die Oberflächen ein und schaffen eine einzigartige und ätherische Atmosphäre.

Die Farbpalette reicht von natürlichen Nuancen – Perlmutt in der Damen- und Mahagoni in der Herrenkollektion – bis hin zu saisonalen Farbtönen wie Aquamarin und dunklem Rosé für Damen sowie klassischem Navy für Herren.

Wichtig: Nicht alle gezeigten Looks bestehen ausschließlich aus Seide, vielmehr lebt „Silk Sculptures“ vom Zusammenspiel unterschiedlicher Materialien, die gemeinsam eine vielschichtige, moderne Formsprache entstehen lassen.

Die Silk Sculptures Kollektion ist ab dem 13. April online sowie in allen Falconeri Stores erhältlich.