Fairphone 3 mit /e/ OS kann ab 6. Mai 2020 online bestellt werden

Das neueste Fairphone 3 kommt auf Wunsch mit einem neuen Betriebssystem. /e/ OS von der gemeinnützigen Organisation eFoundation wird es antreiben – lest hier mehr!

Von der Umfrage in die Realität

Als das niederländische Social Business die Community befragte, welche Alternative sie zu Android 9.0 Pie haben möchte, war das Resultat klar. Die Mehrheit der NutzerInnen hat sich für das Open Source-Betriebssystem /e/ OS entschieden. Ab dem 6. Mai 2020 kann das nachhaltige Fairphone 3 mit /e/ OS zu einem Preis von 479,90 Euro bestellt werden. Während die Android-Variante nach wie vor über fairphone.com bestellbar ist, vertreibt eFoundation über ihren eSolutions-Shop die Version mit /e/ OS.

Über /e/ OS

Diese Software ist ein Open-Source-Betriebssystem, das „Privacy by design“ bietet, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Das heißt: Nutzerdaten auf dem Smartphone sowie in der Cloud bleiben standardmäßig privat, wodurch unerwünschte Datenflüsse blockiert, somit Akku und Bandbreite gespart werden. Weder der Standort wird übermittelt noch werden private Daten mehrmals am Tag gescannt. Zudem besteht die Möglichkeit, sich in Android Apps anzeigen zu lassen, welche Tracker verwendet werden.

Gaël Duval, /e/OS-Gründer zeigt sich begeistert: „Wir haben schnell erkannt, dass viele unserer Nutzer nicht nur um ihren Datenschutz besorgt und bereit waren, ihre digitale Unabhängigkeit zurückzuerobern, sondern, dass sie auch eine Hardware wollten, die länger hält und reparierbar ist. Viele nutzen Open-Source-Softwares aus Gründen der Transparenz und suchen nach einem ähnlichen Ansatz für ihr Mobiltelefon, oftmals sogar nach einer ethischeren und fairen Herangehensweise bei der Herstellung der Geräte. Mit Fairphone haben wir einen großartigen Partner gefunden, der genau dies ermöglicht.“