Fairer Genuss: Tony’s Chocolonely Adventskalender 2025 als süßer Geschenketipp

Wenn ihr dieses Jahr nach einem Adventskalender sucht, der nicht nur die Vorweihnachtszeit versüßt, sondern auch aktiv Gutes tut, dann dürft ihr den Tony’s Chocolonely Adventskalender 2025 nicht verpassen. Er ist unser redaktioneller Tipp für alle, die Wert auf Genuss und soziale Verantwortung legen.

Tony’s Chocolonely ist bekannt für seine klare Mission: 100 Prozent sklavenfreie Schokolade weltweit. Mit dem Kauf dieses Kalenders setzt ihr täglich ein Zeichen für fairen Handel und unterstützt direkt die Arbeit des niederländischen Unternehmens, das sich mit seinen fünf Sourcing-Prinzipien für rückverfolgbaren Kakao und die Beendigung von Ausbeutung in der Kakaoindustrie einsetzt.

Inhalt: Vielfalt und eine Botschaft

Hinter den Türchen erwartet Schokoladen-Liebhaber:innen eine bunte Mischung aus den beliebtesten „Tiny Tony’s“. Der 225 Gramm schwere Kalender hält 24 (oder 25) kleine Überraschungen in bis zu 10 verschiedenen Sorten bereit, darunter Klassiker wie Vollmilch-Schokolade Karamell Meersalz, Zartbitter-Schokolade Mandel Meersalz oder aufregende Varianten wie Dunkle Vollmilchschokolade Brezel Toffee.

Das Besondere: Jeden Tag gibt es nicht nur faire Schokolade, sondern auch eine kleine Aufgabe oder eine Information zur Mission von Tony’s, die den Countdown bis Weihnachten nicht nur süß, sondern auch bewusst macht. Ihr könnt euch auf täglich wechselnde, köstliche Fairtrade-Schokolade freuen.

Preis und Bezugsquellen

Der Tony’s Chocolonely Countdown-Adventskalender 2025 kostet 17,99 Euro und ist auf der offiziellen Webseite oder im Handel erhältlich. Da es sich oft um eine limitierte Auflage handelt, solltet ihr schnell sein. Ihr könnt ihn jetzt schon vorbestellen oder in den genannten Shops suchen, solange der Vorrat reicht.