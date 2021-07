F.I.S.T. Forged in Shadow Torch Releasetermin auf der State of Play enthüllt

Vor wenigen Stunden enthüllte Sony in der neuesten State of Play den F.I.S.T. Forged in Shadow Torch Release-Termin mit einem neuen Trailer. Demnach erscheint der vielversprechende Indie-Titel am 7.9.2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Recap: Ende letzten Jahres gingen wir noch von einem Release im Frühjahr aus (wir berichteten).

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eine Hasen, der in einem Diesel-Steampunk-Sidescroller für Recht und Ordnung kämpft. Bewaffnet ist er mit einer Art Exo-Skelett, das einen gigantischen Roboterarm am Rücken montiert hat. Im Spielverlauf schaltet ihr – aller Vermutung nach – immer neue Fähigkeiten für den Hightech-Arm frei, um so im Spiel voran zu kommen. Hier auch gleich der Ankündigungstrailer zum selber Anschauen. Viel Spaß damit!

Forged in Shadow Torch Release Date Trailer