EZVIZ bringt Überwachungskameras mit mobilen Internetzugang auf den Markt

EZVIZ bringt mit neuer 4G- und WLAN-Batteriekamera-Produktfamilie neue Features für die Überwachung im Außenbereich.

Die neue EZVIZ-Produktreihe setzt neue Maßstäbe für Sicherheit im Außenbereich, indem sie drei zentrale Herausforderungen mit speziell entwickelten Lösungen adressiert:

Flexibilität durch zwei Netzwerke (WLAN + 4G): Immer und überall verbunden – Die meisten Außenkameras sind ausschließlich auf WLAN (begrenzt durch die Reichweite des Routers) oder 4G (teure Datennutzung, unzuverlässige Signale) angewiesen. Die automatische Netzwerkumschaltung von EZVIZ behebt dieses Problem: Sie priorisiert WLAN (aus Effizienzgründen), wenn es verfügbar ist, und wechselt nahtlos zu 4G, wenn WLAN ausfällt.

AOV-Technologie: Lange Akkulaufzeit + relevante Aufnahmen – Häufige Bewegungsauslöser verbrauchen viel Strom, Daueraufnahmen füllen den Speicher. EZVIZ Always-On Video (AOV) zeichnet nur bei relevanter Bewegung (Personen/Fahrzeuge) in hoher Bildrate auf und sonst in niedriger. Mit großem Akku und Solarpanel ist so eine 24/7-Überwachung möglich – ohne ständiges Laden oder endloses, unbrauchbares Videomaterial.

KI-gestützte Erkennung von Menschen, Fahrzeugen und Wildtieren – Herkömmliche Kameras melden jede Bewegung und sorgen für viele Fehlalarme. Der EZVIZ-KI-Algorithmus unterscheidet zuverlässig Menschen, Fahrzeuge und über 20 Wildtierarten, sodass Nutzer:innen nur relevante Warnungen erhalten – etwa bei Eindringlingen oder gefährlichen Tieren. Gleichzeitig ermöglicht die Technik eine unauffällige Wildtierbeobachtung.

Drei sich ergänzende Serien

Aufbauend auf diesen Features umfasst die 4G- und WLAN-Batteriekamera-Familie drei maßgeschneiderte Produktreihen, die jeweils auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind:

Lite-Serie: CB8 Lite 4G und HB8 Lite 4G für einfachen, zuverlässiger Schutz im Alltag

Diese Produktreihe ist ideal für Häuser, Gärten oder kleine Grundstücke und legt Wert auf einfache Einrichtung und stabile Leistung. Sie unterstützt 4G und Wi-Fi 6 und bietet eine konsistente Abdeckung für Nutzer:innen, die unkomplizierte Sicherheit ohne großen Aufwand wünschen.

4K-Serie: EB8 Pro 4G und EB8 Pro Ranger für professionelle Bildschärfe

Für Nutzer:innen, die detaillierte Aufnahmen benötigen (große Bauernhöfe, abgelegene Hütten), bietet diese Serie 4K-Auflösung und kontinuierliche Überwachung mit einem Solarpanel. Sie eignet sich hervorragend für herausfordernde Außenumgebungen und erfasst selbst bei schlechtem Wetter klare Details.

Dual-Serie: CB90x Dual 4G Kit und HB90x Dual 4G Kit für umfassende Abdeckung

Das fortschrittlichste Angebot von EZVIZ verfügt über zwei Objektive für die Sicht aus mehreren Blickwinkeln. Es eignet sich perfekt für große Anwesen oder Gewerbeflächen und bietet mit den umfassenden KI- und Konnektivitätsfunktionen der Produktreihe Rundumschutz.

Verfügbarkeit

CB90x Dual 4G Kit: Amazon

HB90x Dual 4G Kit: ab Februar bei OTTO für 259,99 Euro

CB8 Lite 4G: Amazon

HB8 Lite 4G Kit: ab Februar bei OTTO für 169,99 Euro

EB8 Pro 4G Kit: Amazon und ab Februar bei OTTO für 229,99 Euro