Exklusiver Crimson Desert Custom Gaming PC angekündigt

Pünktlich zum kürzlichen weltweiten Release des Open-World-Action-Adventures Crimson Desert am 19. März machen MIFCOM, PLAION Pearl Abyss gemeinsame Sache. Um die technisch anspruchsvolle Spielwelt von Pywel in ihrer vollen Pracht erleben zu können, bringen die Partner die exklusive Crimson Desert Gaming Edition – einen exklusiven Custom Gaming PC, der den technisch-anspruchsvollen AAA-Titel in maximaler Qualität erstrahlen lässt – auf den Markt. Das Beste daran: Ihr könnt eines dieser leistungsstarken Systeme gewinnen.

High-End-Hardware für die Welt von Pywel

Die limitierte Edition wurde in enger Zusammenarbeit mit Corsair und Sapphire Technology entwickelt. Das Ziel war es, ein System zu schaffen, das die modernen Rendering-Technologien und dynamischen Kämpfe des Spiels flüssig darstellt. Im Inneren arbeitet ein AMD Ryzen 7 9700X Prozessor auf einem Sapphire NITRO+ B850A Mainboard mit modernem WiFi 7. Für die nötige Grafik-Power sorgt die brandneue AMD Radeon RX 9070 XT mit 16 GB VRAM.

Damit das System auch bei hitzigen Gefechten einen kühlen Kopf bewahrt, ist eine Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD RGB Wasserkühlung verbaut. Abgerundet wird das Paket durch 32 GB schnellen DDR5-6000 RAM und eine extrem fixe NVMe SSD. Das gesamte Setup steckt in einem optisch passenden Corsair 3500X Gehäuse im Crimson Desert-Design. Hier könnt ihr eure Wunschkonfig auswählen.

Sichert euch euer Exemplar im Gewinnspiel

Crimson Desert gilt als eines der ambitioniertesten Projekte von Pearl Abyss, den Machern von Black Desert Online. In der Rolle des Söldners Kliff erkundet ihr eine riesige Fantasy-Welt, die spielerisch wie grafisch neue Maßstäbe setzen möchte. Wenn ihr die Reise durch Pywel mit maximalen Details antreten wollt, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen, dürft ihr auf euer Glück hoffen: Einer der begehrten Custom-PCs wird im Rahmen eines Giveaways verlost. Genaue Details zur Teilnahme werden in Kürze über die offiziellen Kanäle der Partner veröffentlicht. So habt ihr die Chance, direkt zum Launch mit der idealen Hardware durchzustarten.