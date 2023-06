Everybody 1-2-Switch für Nintendo Switch angekündigt

Nintendo hat das lokale Multiplayer-Partyspiel Everybody 1-2-Switch für Nintendo Switch angekündigt. Es wird am 30. Juni erscheinen.

So wie auch sein Vorgänger wird es in Everybody 1-2-Switch darum gehen, einfach drauflos zu spielen. Joy-Con-Controller und Smartphones für teambasierte Spiele werden die Hauptakteure sein, und ähnlich wie bei den Jackbox Games sind die einzelnen Runden leicht verständlich und einfach einzurichten. Ballons, Aliens und mehr werden euch erwarten, und natürlich müsst ihr euch bei den einzelnen Spielen auch gehörig bewegen.

So könnt ihr euch in Teams aufteilen, und lasst dann die Spiele beginnen! Klarerweise geht es hier kompetitiv zu, und es gilt zu sehen, welche Gruppe zuerst eine bestimmte Anzahl von Spielen gewinnen kann. Viele Spiele haben mehrere Variationen, die die Regeln ändern oder eine zusätzliche Herausforderung hinzufügen! Klar ist auch, dass das Game äußerst abwechslungsreich sein wird, und man kann es auch schon vorbestellen. Trailer zum Vorgänger gefällig?