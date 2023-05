Eventtipp: Sleepy Party Experience in ausgewählten Lush Shops am 9.6.2023

Wir haben mal wieder einen besonderen Event-Tipp für euch: am 9.6.2023 findet in ausgewählten Lush Shops in Österreich eine Sleepy Experience Party statt. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

Stellt einen der beliebtesten Lush Bestseller – das kultige Sleepy Schaumbad – selbst her und erfahrt dabei mehr darüber, wie bei Lush mit nachhaltigen Inhaltsstoffen Ökosysteme und deren Tierwelt geschützt werden.

Euch erwarten 45 min informative Aktivitäten rund um die Themen Nachhaltigkeit, Rewilding und Regeneration – einschließlich der Möglichkeit, euer eigenes Sleepy Mehrfach-Schaumbad aus der legendären Sleepy Kollektion herzustellen. Erschafft euch ein wunderbares und vor allem auch nachhaltiges Badeerlebnis!

Ihr könnt euch ein Goodie Bag voll mit entspannenden Produkten zum Ausprobieren mitnehmen, die nicht nur euch, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun!

Die Sleep Party Experience kostet €25 pro Person.

Anmeldung:

Wenn ihr dieses besondere Event nicht verpassen möchtet, dann meldet euch per E-Mail oder telefonisch bei einem unserer Lush Shops an und sichert euch euren Platz! Die Bezahlung erfolgt dann bei uns im Shop noch vor der Party. Eure Plätze sind endgültig für euch fixiert, wenn ihr bezahlt habt.

Workshops Zeiten und Anmeldemöglichkeiten:

WANN:

15.00 und 17:00 in den folgenden ausgewählten Lush Shops.

Diese Shops bieten die Experience an:

Lush Donauzentrum

Donau Zentrum

Wagramer Straße 81

1220 Wien

+4319409930

donauzentrum@lush.at

Lush SCS Vösendorf

SCS-Straße 1

2334 Vösendorf

+4313961203

scsvoesendorf@lush.at

Lush Graz

Hauptplatz 12

8010 Graz

+43316838621

graz@lush.at

Lush Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 34

6020 Innsbruck

+43512560374

innsbruck@lush.at