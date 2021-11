Europas erster E-Sport Pop Up Hub kommt nach Wien

Gute Nachrichten für die Wiener-E-Sport-Fans – der E-Sport Verband Österreich und A1 eSports bringen den ersten E-Sport Pop Up Hub mitten ins Herz der Bundeshauptstadt. Genauer gesagt verwandelt sich im Einkaufszentrum Wien Mitte – The Mall das CAT Terminal zu einem Mekka für E-Sport-Fans. In der Vorweihnachtszeit könnt ihr ab 19. November den E-Sport-Pop Up Hub einem Besuch abstatten.

Was gibt es zu erleben?

Vor Ort gibt es rund 20 PC Gaming Stationen, 20 PlayStation Stationen sowie Mobile Gaming Spots des Herstellers ZTE und Nintendo Switch Konsolen. Begleitet wird der Reigen von einem Rahmenprogramm mit verschiedenen Turnieren und Games. Für die richtige Betreuung wird zudem mit ausgebildeten E-Sport-Schiedsrichter:innen gesorgt. Es ist also angerichtet, bis zum 23.12.2021 dem E-Sport-Place-to-Be einen Besuch abzustatten. Wichtig: Zutritt gibt es nur mit 2G-Nachweis.