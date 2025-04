eufyMake UV-Drucker E1: Weltweit erster UV-Drucker mit 3D-Textur für den Privatgebrauch

eufyMake, die kürzlich aus AnkerMake hervorgegangene Kreativ-Brand von Anker Innovations, präsentiert ihr erstes großes Highlight – den eufyMake UV-Drucker E1. Als UV-Drucker mit 3D-Textur ist der E1 der erste seiner Art für den Privatgebrauch, den Start in ein neues Hobby oder gar in ein lukratives Nebengewerbe. Der UV-Drucker bietet eine professionelle Drucktechnologie im kompakten Format. Alles ist intuitiv umsetzbar, verpackt in einem stylischen Design. Ab sofort lässt er sich auf der Webseite von eufyMake vorbestellen.

Kaum Grenzen: E1 im Überblick

Durch die innovative Amass3D-Technologie lassen sich 3D-Texturen mit einer Höhe von bis zu fünf Millimetern auf die vielfältigsten, flachen Oberflächen sowie rotierenden Materialien verewigen. Auch längere Roll-to-Film-Drucke sind problemlos möglich. Einfach gesagt: Der E1 druckt mühelos auf nahezu jeder Oberfläche. Auf die Qualität der Drucke und Farben hat das keinerlei Auswirkungen, da das ColorMaestro-System Millionen präzise, lebendige Farbnuancen liefert. Sei es auf Holz, Metall, Glas, Leder oder Acryl. Selbst auf runden Thermobechern oder Gläsern lassen sich die Lieblingsmotive drucken. Diese werden ganz einfach in der optional erhältlichen Rotationsmaschine eingespannt, der Drucker dreht die Gefäße während des Druckvorgangs automatisch. Wer seine eigenen Sticker entwerfen und zum Leben erwecken möchte, nutzt dafür die ebenfalls als Zusatztool erhältliche „Direct to Film“ (DTF) Laminiermaschine von eufyMake.

Was sich kompliziert und aufwendig anhört, ist ein trivialer Prozess, bei dem das System die NutzerInnen komplett an die Hand nimmt. Selten waren solche Arbeiten einfacher und zugänglicher als mit dem eufyMake UV-Drucker E1. Das mit künstlicher Intelligenz (KI) gestützte, hauseigene eufyMake Designerstudio – für Windows und MacOS erhältlich – sowie die eufyMake-App – für iOS und Android – machen das Designen zum Kinderspiel. Durch die intuitive Oberfläche toben sich NutzerInnen bei der Erstellung eigener Werke aus oder nutzen ihre Lieblingsmotive aus über 50.000 Vorlagen, die durch den Aufbau einer Community weiterwachsen dürften.

Nachhaltig und wartungsfreundlich

Das selbst-entworfene Design oder eine Kreation anderer NutzerInnen bringt der eufyMake UV-Drucker E1 dann durch die Kombination aus Doppellaser und Snapshot-Kamera perfekt angepasst auf das Produkt der Wahl. Tintenmenge und benötigte Zeit hängen dabei vom Material, der Oberfläche, dem Inhalt und der Größe ab. Für den Druck eines 0,7 Liter großen Thermobechers benötigte der E1 genau 39 Minuten und 27 Sekunden – das Resultat kann sich sehen lassen.

Während man sich anfangs vorsichtig von Material zu Material druckt und dabei immer kreativer wird – Gerüchten zufolge hat das PR-Team sogar schon Power Banks von Anker bedruckt – leert sich unweigerlich auch der Vorrat der Tinten. Die sechs Kartuschen zeigen ihren aktuellen Inhalt jederzeit in der Software an und lassen sich in wenigen Sekunden austauschen.

Damit auch nach dem Druck-Spaß die Freude über die Resultate groß ist, säubert das smarte JetClean – System den UV-Drucker von eufyMake automatisch und verhindert damit Verstopfungen. Das ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit, was Anker Innovations stets ein wichtiges Anliegen ist. Den Anspruch eines sicheren und umweltfreundlichen Druckens belegen die Zertifizierungen von Greenguard, Sustainably Grown und TÜV Rheinland. Des Weiteren sind NutzerInnen mit dem hervorragenden Kundensupport von Anker Innovations und zwei Jahre Garantie auf der sicheren Seiten für unbegrenzte Druck-Freude.