Euer Abgrund wartet: Erschafft jetzt eure Jäger:innen in CODE VEIN II

Bereit für den nächsten Trip in die Postapokalypse? Bandai Namco gibt euch ab sofort die Zügel in die Hand! Die Character Creator Demo zu CODE VEIN II ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) live.

Euer Style, eure Regeln

In der Demo dürft ihr eure zukünftigen Jäger:innen bis ins kleinste Detail entwerfen und vollständig personalisieren. Dank der riesigen Auswahl an kreativen Optionen sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Beste daran: Ihr könnt eure Kreationen speichern und zum offiziellen Release direkt in die Vollversion übertragen!

Was ihr noch erleben dürft:

Erkundungstour: Schnuppert schon jetzt in das geheimnisvolle MagMell-Institut hinein.

Photo Mode: Setzt eure frisch erstellten Jäger:innen perfekt in Szene und probiert verschiedene Posen aus.

Schaut euch hier den brandneuen Trailer an (und teilt gerne eure Eindrücke):