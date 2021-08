ESRB-Einstufung enthüllt Far Cry 3 Blood Dragon PS5/Xbox Series Release

Remasters und Remakes sind gerade groß in Mode – erst vor wenigen Wochen veröffentlichte EA mit der Mass Effect Legacy Edition die komplette Geschichte von Shepard in einer Box – nun scheint auch Ubisoft auf den Geschmack zu kommen und Fanlieblinge neu aufzulegen. Das geht aus einem Prüfeintrag bei ESRB (Entertainment Software Rating Board) hervor, der Far Cry 3 Blood Dragon PS5/Xbox Series/PS4/Xbox One/PC und Stadia-Versionen mit dem Rating Mature 17+ eingestuft hat. Offenbar bereitet Ubisoft ein Comeback des abgedrehten 80er-Setting-Shooters in Form einer Classic Edition vor.

Was erwartet euch im Spiel?

Du bist Sergeant Rex Colt: ein Mark-IV-Cyber-Commando. Es ist das Jahr 2007 und die Erde wurde in den 90er Jahren von einem Atomkrieg verwüstet. Der Ost-West-Konflikt tobt seit Generationen und nach einem katastrophalen Jahrzehnt versucht die Menschheit weiter verzweifelt, Fortschritte zu machen. Neue Wege zum Frieden müssen beschritten werden und die Cyborg-Armee der USA hat vielleicht eine Lösung gefunden: eine mächtige Biowaffe auf einer entlegenen Insel. Dein Auftrag lautet, Informationen zu sammeln und herauszufinden, was zum Teufel dort vor sich geht.