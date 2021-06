Escape Room 2: No way out ab 22.7.2021 im Kino

Rund zwei Jahre nach dem Kinostart von Esacpe Room, bei dem wir am Filmende Raum für eine mögliche Fortsetzung gelassen wurde, mussten wir warten, bis das Grauen der tödlichen Räume mit Escape Room 2 zurückkommt. Am Am 22. Juli dieses Jahres ist es soweit und No Way Out feiert das deutschsprachige Kinodebüt.

Worum geht’s?

No Way Out ist die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Thrillers von 2019 (wir berichteten), der das Publikum auf der ganzen Welt unter Hochspannung mitfiebern ließ. Sechs junge Leute sind unfreiwillig in einer Reihe von Escape Rooms eingeschlossen. Nach und nach müssen sie herausfinden, was sie verbindet, um das Spiel überleben zu können… und um zu entdecken, dass sie das Spiel alle schon einmal gespielt haben.