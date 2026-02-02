Escape from Ever After ist da: Wie ein Paper Mario

Escape from Ever After ist ein seltenes Spiel, das all das richtig macht, was die Paper Mario-Serie so großartig gemacht hat.

Mehr zu Escape from Ever After

Das Rollenspiel im Papierschnitt-Stil wurde Anfang dieses Monats, am 23. Januar, auf den Markt gebracht. Es erschien für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch und erhielt bis dato herausragende Steam-Bewertungen. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt die Steam-Bewertung von Escape from Ever After bei einer komfortablen „Äußerst positiv“-Bewertung, wobei 97 % aller Nutzerbewertungen es empfehlen. „Das beste Paper Mario seit Jahren, definitiv eines der besten rundenbasierten Indie-Spiele, um die Nintendo-Legende nachzuahmen“, schwärmt ein Fan auf der Plattform und verweist auf den packenden Soundtrack, den lustigen Schreibstil und den intelligenten Kampf.

„Ich habe beim Spielen dieses großartigen Spiels völlig das Zeitgefühl verloren und stundenlang Spaß daran gespielt, ohne es zu merken. Ich habe gerade den ersten Teil beendet, und es erweist sich bereits als alles, was ich mir erhofft habe und mehr“, sagt ein anderer. Das Beste von allem ist, dass der Haken von Escape from Ever After sofort liebenswert ist. „Als ein gieriger Megakonzern beginnt, Märchen wegen der billigen Arbeitskräfte zu übernehmen, muss ein neuer Märchenheld die Karriereleiter erklimmen, andere verärgerte Angestellte zusammentrommeln und sich wehren“, heißt es in der Steam-Beschreibung. Auf X feierte der Entwickler Sleepy Castle, dass sein Spiel „nach 5 langen Jahren“ der Entwicklung herauskam.