Es ist real: Das Silent Hill-Remake ist in Arbeit

Konami und Bloober Team arbeiten offiziell an einem Remake des ursprünglichen Silent Hill-Spiels. Wohliges Gruseln kommt auf uns zu!

Über das Silent Hill-Remake

Die Ankündigung erfolgte während eines digitalen Konami-Schaufensters am Donnerstag, als die Logos der Unternehmen neben dem Silent Hill-Logo und den Worten „in Entwicklung“ angezeigt wurden. Eine Erklärung bestätigte später: „Wir arbeiten mit dem Bloober-Team an der Erstellung von Silent Hill, das ursprünglich 1999 auf PlayStation veröffentlicht wurde.“ Konami und Bloober Team kündigten Anfang dieses Jahres erstmals an, dass sie wieder an einem neuen Spiel zusammenarbeiten würden, aber das Paar gab nicht an, ob es mit der Silent Hill-Reihe zusammenhängt. „Das Vertrauen, das auf dem Erfolg von Silent Hill 2 aufgebaut wurde, legte die Grundlage für die Unterzeichnung einer weiteren Vereinbarung für ein neues Projekt“, sagte das Studio in einer Pressemitteilung. „Der Deal stimmt mit dem strategischen Plan von Bloober Team überein, seine interne Entwicklungsabteilung innerhalb eines First-Party-Rahmens zu erweitern.“

Es fügte hinzu: „Obwohl die Details des Projekts ein Rätsel bleiben, wird bestätigt, dass das Spiel auf dem geistigen Eigentum von Konami basieren wird. Konami wird sowohl als Herausgeber als auch als Rechteinhaber des Spiels bleiben.“ In einer Erklärung fügte Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit Konami war unglaublich fruchtbar, und der Erfolg von Silent Hill 2 spricht für sich. Durch den Austausch von Wissen und Erfahrung konnten wir gemeinsam eine qualitativ hochwertige Produktion schaffen. „Natürlich können wir zu diesem Zeitpunkt nicht zu viele Details preisgeben, aber wir sind zuversichtlich, dass die Fans von unserer Zusammenarbeit genauso begeistert sein werden wie wir. Wir können es kaum erwarten, etwas wirklich Besonderes mit den Spielern zu teilen, wenn die Zeit reif ist.“ Auf dem offiziellen X-Konto gibt es auch einen minimalen Teaser zum Projekt, mehr ist noch nicht bekannt. Freut ihr euch drauf?