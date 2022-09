Erstes New Joe & Mac: Caveman Ninja Gameplay veröffentlicht

Als Vorbereitung auf das bevorstehende Box-Release am 3.11.2022 veröffentlichte Microids erstmals New Joe & Mac: Caveman Ninja Gameplay. Die Box-Version erscheint am 03. November 2022 als T-Rex Edition für Switch, PS4 und PS5.

Was erwartet euch?

Als “Fast Food” noch ein Essen war, das einem davonlief, lebten zwei Höhlenmenschen namens Joe & Mac ein ruhiges Leben in einem friedlichen Dorf. Friedlich, bis einige Neandertaler-Primaten das Dorf überfallen und alle Frauen entführen! Es ist Zeit für unsere Helden gegen gefährliche Dinosaurier und andere fleischfressende Pflanzen anzutreten, um ihre geliebten Frauen zu befreien! Mit komplett überarbeiteter Grafik verspricht New Joe & Mac: Caveman Ninja allen Spielern und Spielerinnen ein verrücktes Abenteuer.

Entwickelt von Mr. Nutz Studio (Toki, Asterix & Obelix: Slap Them All!), lädt diese Neuauflage des kultigen Arcade-Klassikers dazu ein, ein authentisches Remake zu entdecken. Die Neuauflage erscheint mit einem Arcade-Modus, einem Remaster des Originalspiels, sowie einer Extended-Version der Story. Genau wie das Originalspiel, das in den 90er Jahren für den Arcade-Modus entwickelt wurde, bietet New Joe & Mac: Caveman Ninja einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler:innen. Darüber hinaus enthält das Spiel auch einen Trainingsmodus, einen Boss Rush-Modus und sogar einen Speedrun-Modus.