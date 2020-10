Erstes MXGP 2020 Gameplay-Video veröffentlicht

Milestone veröffentlichte endlich ein erstes MXGP 2020 Gameplay-Video, das euch Tony Cairoli mit seiner KTM auf dem britischen Matterley Basin in Action zeigt. Von der sechsten Position aus startend, arbeitet er sich durch das Feld und kämpft in einem packenden Duell mit Jeffrey Herlings schließlich um den Sieg.

Was hat MXGP 2020 zu bieten?

Mit der neuesten Auskopplung des Motocross-Racingtitels könnt ihr die komplette Action der aktuellen MXGP-Saison, bestehend aus 68 Fahrern der MXGP und MX2 sowie 19 offiziellen Strecken, direkt ins eigene Wohnzimmer holen. Als Rookie könnt ihr euren Weg zum Ruhm frei bestimmen: Entweder ihr tretet einem der offiziellen Teams bei, oder ihr erstellt euer eigenes. Falls die offiziellen MXGP-Tracks nicht ausreichen, könnt ihr mit dem Track-Editor diesem Problem begegnen – verbessert und mit einer Reihe neuer Möglichkeiten. Dank des neuen Heightmap-Features könnt ihr die Kernelemente der echten MX-Tracks in das Spiel einbauen – Teilstrecken, die bekanntermaßen oft über Hügel oder Berge geführt werden. Dies sorgt für noch mehr Realismus und zusätzliche Herausforderungen.

Eines der beliebtes Features kehrt in MXGP 2020 ebenfalls zurück: Der Playground-Modus, mit dem ihr frei umher fahren und alleine oder mit FreundInnen eure Fahrkünste auf eine harte Probe stellen könnt. Die Umgebung der Playgrounds ist von einer norwegischen Fjord-Region inspiriert. Ihr könnt euch in diesem Modus mit bis zu drei FreundInnen in den Dreck stürzen. Für noch mehr Unterhaltung sorgt der implementierte Waypoint-Modus, der auf vielfachen Wunsch zurückkehrt und Playground-Rennen mit bis zu vier SpielerInnen erlaubt. Der MXGP 2020 Multiplayer-Modus ermöglicht dank Dedicated Servers ein lag-freies und mitreißendes Gameplay-Erlebnis. Mit dem Race Director Mode* können Motocross-Fans atemberaubende Online-Turniere erstellen. Die Start-Positionen können zugewiesen und Strafen verhängt werden. Zudem können die Kameraeinstellungen frei gewählt werden.

Releasetermin

MXGP 2020 wird am 10. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und PC/Steam veröffentlicht.