Erstes Deliver Us Mars Entwicklertagebuch veröffentlicht

Frontier hat das erste Deliver Us Mars Entwicklertagebuch veröffentlicht, dass euch einen ersten Überblick über die Geschichte des Spiels gewährt, während das Team von KeokeN einen tiefen Einblick in ihren kreativen Prozess bei der Entwicklung des ambitionierten Nachfolgers von Deliver Us The Moon aus dem Jahr 2019 gibt.

Das Entwicklertagebuch verrät, dass das Spiel die komplizierte Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter behandeln wird. Während die vollständige Geschichte des Spiels erst in den kommenden Monaten enthüllt wird, können aufmerksame Fans von Deliver Us The Moon die Identität der Protagonistin in dieser Fortsetzung anhand der visuellen Hinweise in diesem Entwicklertagebuch erraten.

Im Gegensatz zum Hauptcharakter von Deliver Us The Moon ist die Protagonistin voll vertont. Ihre Persönlichkeit, ihre Beweggründe und ihre Geschichte werden sich in ihren eigenen Worten entfalten, während sie die Marslandschaft und die zahlreichen anderen Schauplätze des Spiels erkundet. Mit Motion-Capture-Darbietungen einer talentierten Besetzung stellt diese Fortsetzung einen großen Sprung in der erzählerischen Präsentation dar – was es den Entwickler:innen von KeokeN Interactive ermöglicht, die emotionalen Nuancen der Charaktere realistisch einzufangen und so die Dramatik zu steigern, die die Spieler:innen im Laufe der Geschichte erfahren werden.