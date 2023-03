Erster UFO Robot Goldorak: The Feast of the Wolves Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der erste UFO Robot Goldorak: The Feast of the Wolves Gameplay-Trailer zeigt erste Einblicke in das kommende Spiel, welches auf Go Nagais beliebtem Manga UFO Robot Goldorak basiert. Die Standard Editionen für PS4, PS5 und Nintendo Switch im Einzelhandel vorbestellbar. Der Release ist noch dieses Jahr vorgesehen.

Worum geht’s im Spiel?

UFO Robot Goldorak: The Feast of the Wolves folgt dem Handlungsbogen der Anime-Serie und gibt den Spieler:innen die Möglichkeit, die kultigsten Momente dieses epischen Abenteuers noch einmal zu erleben. Fans der Serie werden sich freuen, dass das Spiel die denkwürdigen musikalischen Themen aus dem Anime enthält, die für ein noch intensiveres Erlebnis neu orchestriert wurden. Das Spiel wird von dem französischen Entwicklerstudio Endroad entwickelt, das sich aus erfahrenen, ehemaligen Ubisoft und Amplitude-Studios Entwickler:innen zusammensetzt. Zusätzlich wird Philippe „Golgoth71“ Dessoly, ein Veteran von Ocean Software und offizieller Künstler von Goldorak, die kreativen Arbeiten an dem Grafikstil des Spiels unterstützen.