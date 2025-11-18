Erster Trailer zu Vaiana ist da: Animierte Live-Action

Der erste Trailer zu Vaiana – der nächsten Live-Action-Adaption eines Disney-Animationsfilms – ist da. Wo ist der Unterschied zum Original?

Wie die meisten Disney-Live-Action-Remakes sieht auch dieser Film eher wie ein Animationsfilm aus und viel weniger wie ein echter Live-Action-Film. Der Trailer für die nächste Iteration von Vaiana sieht spektakulär aus, das ist sicher. Er ist voll von mitreißenden Bildern, schöner Musik und bekannten Charakteren. Alles sieht auch aus wie ein Animationsfilm. Die übertriebenen Bilder zeigen Charaktere, die fliegen, Wasser trotzen der Schwerkraft und Maui (Dwayne Johnson) verwandelt sich sowohl in einen Käfer als auch in einen Vogel. All dies wird natürlich mit digitalen Effekten und Computeranimationen erreicht. Ähnlich wie bei früheren Adaptionen von Disney – Der König der Löwen, Die kleine Meerjungfrau und Das Dschungelbuch – erreicht das Animationsniveau einen Punkt, an dem man sich fragen muss, was diese als „Live-Action“-Filme definiert, abgesehen von dem Marketing, das damit verbunden ist. Am 10. Juli 2026 kommt der Film in die Kinos!

Wie dem auch immer, Vaiana sieht zumindest wie eine Nacherzählung der Geschichte des Originals aus, komplett mit neuen Interpretationen der Songs, die die Fans lieben. Eine Zusammenfassung von Disney lautet: „Vaiana beantwortet den Ruf des Ozeans und reist zum ersten Mal mit dem berüchtigten Halbgott Maui über das Riff ihrer Insel Motunui hinaus auf einer unvergesslichen Reise, um Wohlstand für ihr Volk wiederherzustellen.“ In der Zwischenzeit enthält der Trailer einen Vorgeschmack des Lieds von „Ich bin bereit“ bzw. „How Far I’ll Go“, und zwar von Catherine Laga’aia. Die junge Schauspielerin übernimmt die Rolle der Vaiana von Auliʻi Cravalho, die die Figur in den ersten beiden Filmen vertont hat. Eine Person, die nicht ersetzt wurde, ist Dwayne „The Rock“ Johnson, der wieder Maui spielen wird. Natürlich ähnelte dieser Charakter bereits Johnson, so dass es vernünftig erscheint, ihn entsprechend in der Live-Action-Aufnahme zu besetzen.