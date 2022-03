Erster Trailer zu Obi-Wan Kenobi auf Disney+

Der erste vollständige Trailer für die Star Wars-Show Obi-Wan Kenobi ist da, und er verrät einiges. Seht gleich hier den ersten Eindruck!

Mehr zu Obi-Wan Kenobi

Wir sehen Obi-Wans (Ewan McGregor) Leben auf Tatooine, Live-Action-Inquisitoren und eine Jagd nach überlebenden Jedi. “Der Kampf ist beendet”, sagt Obi-Wan. „Wir haben verloren.“ An diesem Punkt sieht man, wie Obi-Wan einen jungen Luke Skywalker auf Tatooine im Auge behält. Während sich die Spannung im Trauker aufbaut, sehen wir, wie die Jagd nach Jedi an Fahrt aufnimmt, während Obi-Wan versucht, auf Tatooine verborgen zu bleiben. Wir sehen auch den ersten vollständigen Blick auf die Inquisitoren. Die machtempfindlichen Wesen wurden mit der Jagd nach den verbleibenden Jedi beauftragt und debütierten zum ersten Mal in der Zeichentrickserie Star Wars Rebels.

Was wir nicht sehen, ist ein Blick auf Anakin Skywalker (Hayden Christensen), der zu diesem Zeitpunkt in der Star Wars-Timeline Darth Vader geworden wäre, da die Serie nach Episode III: Die Rache der Sith spielt. Es ist jedoch noch Zeit, mehr zu erfahren, bevor Obi-Wan Kenobi am 25. Mai auf Disney+ Premiere feiert. Was haltet ihr von solchen Serien? Ich persönlich freue mich über jeglichen Content, der mit großen Franchises in Verbindung steht. Sehr oft werden kleine Details liebevoll eingearbeitet, und die Vorfreude auf neue Inhalte (auch, wenn die Hauptstory bekannt sein mag) macht richtig Spaß. Hier der Trailer für euch!