Erster Trailer von The Fantastic Four: First Steps zeigt Silver Surfer

In einem neuen Clip aus The Fantastic Four: First Steps warnt Silver Surfer die Erde, dass der Planet „für den Tod markiert“ ist. Apokalyptisch!

Zu Galactus in First Steps

Galactus ist einer der monumentalsten Schurken im Marvel-Universum, und jetzt kommt er auf die große Leinwand wie nie zuvor in The Fantastic Four: First Steps. Da der Film in wenigen Wochen erscheinen wird, wird der Verschlinger der Welten von Silver Surfer vorgestellt. mit freundlicher Genehmigung seines Heralds, Julia Garners rätselhafter Silver Surferin. Die Erde „sei für den Tod markiert“, erklärt Silver Surfer, und führt weiter aus, dass Galactus eine „universelle Kraft ist, die so wichtig ist wie die Sterne“. In den Comics ist Galactus in der Tat eine kosmische Naturgewalt, die technisch wesentlich für den Lebenszyklus des Marvel-Universums ist, in dem Planeten sterben, neue entstehen und neue Gesellschaften und Imperien kontinuierlich wachsen und danach wieder fallen.

Galactus‘ Zerstörungskraft ist so elementar, dass Reed Richards einmal vor Gericht gestellt wurde, weil er den Verschlinger der Welten und seinen Platz in der kosmischen Ordnung des Marvel-Universums verteidigte. So wurde die Silver Surferin die Retterin ihrer Heimatwelt, indem sie sich freiwillig meldete, um andere bevölkerungsreiche Welten zu suchen, um den ständigen Hunger des Devorers zu stillen. Da The Fantastic Four: First Steps in einer ganz eigenen alternativen Realität stattfinden und das Team für Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars und vermutlich darüber hinaus zum Mainstream-MCU kommt, scheint es möglich, dass ihre Welt tatsächlich von Galactus zerstört wird. Der Streifen soll am 25. Juli in die Kinos kommen, um die Marvel Phase 6 zu starten. Hier ist das Video für euch!