Erster Mortal Kombat 2 Trailer veröffentlicht (Kinostart im 23.10.2025)

Warner Bros. Pictures und New Line Cinema veröffentlichten einen neuen Mortal Kombat 2 Trailer, der Lust auf den Kinostart Ende Oktober 2025 macht.

Worum geht’s?

Mortal Kombat 2 ist die neueste hochkarätige Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe Mortal Kombat in all ihrer brutalen Pracht. In Mortal Kombat II kehren die Lieblinge der Fans zurück – noch schlagkräftiger, noch entschlossener und diesmal verstärkt durch niemand Geringeren als Johnny Cage höchstpersönlich. Auf die Helden wartet ein gnadenloser, blutiger Kampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Das Ziel: die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Doch der Einsatz könnte nicht höher sein, denn es geht um das Überleben von Earthrealm – und das Schicksal seiner letzten Verteidiger.