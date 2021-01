Erster Godzilla vs. Kong Trailer veröffentlicht

Es ist endlich soweit – Warner Bros enthüllte nun den ersten deutschen Godzilla vs Kong Trailer, der uns so richtig auf das bevorstehende Duell der Urzeitmonster einschwören soll. Behutsam baute Warner Bros die beiden Supermonster-Brands Godzilla und Kong nun auf, um die beiden Giganten im Actionspektakel Godzilla vs. Kong gegen einander antreten zu lassen.

Worum geht’s?

In Godzilla vs. Kong liefern sich die mythischen Gegner einen spektakulären Kampf, bei dem nichts weniger als das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht. Kong und seine Beschützer befinden sich auf einer gefährlichen Reise, um die wahre Heimat des Giganten zu finden. Mit dabei ist auch Jia, ein junges Waisenmädchen, zu dem Kong eine starke und einzigartige Bindung aufgebaut hat. Unerwartet kreuzen die Reisenden den Weg des wütenden Godzilla, der eine Schneise der Verwüstung über den Erdball zieht. Doch in dem epischen, durch unsichtbare Kräfte ausgelösten Zusammenstoß der beiden Titanen offenbart sich nur ein kleiner Teil eines Geheimnisses, das bis tief ins Innere der Erde führt.